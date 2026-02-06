Hollywoodska zvezdnika Eddie Murphy in Martin Lawrence bosta kmalu hkrati postala dedka. Morda se sprašujete, kako? Veselo novico je na svojih družbenih omrežjih namreč sporočila Lawrenceova hči Jasmin, ki je poročena z Murphyjevim sinom Ericom, s katerim se bosta, sodeč po fotografijah, že kmalu razveselila naraščaja.

Številni komentatorji in sledilci so z navdušenjem pospremili veselo novico para, da se bosta kmalu razveselila novega življenja. Jasmin Lawrence, hči hollywoodskega igralca Martina Lawrencea, in njen partner Eric Murphy, sin še enega hollywoodskega zvezdnika Eddija Murphyja, sta nedavno sporočila, da bosta kmalu postala starša.

"Hvala ti Jezus za največji dar," sta v kratkem zapisu v skupni objavi nosečniških fotografij zapisala bodoča starša.

36-letni Eric Murphy in 30-letna igralka Jasmin Lawrence sta veselo novico z javnostjo delila manj kot leto dni po poroki. Ker pa sta sin in hči hollywoodskih igralcev, znanih predvsem po komičnih vlogah, so se pod objavo vsuli številni komentarji o tem, kako neverjetno otroštvo bo imel vnuk oziroma vnukinja slavnih komikov ter da utegne biti novi član družine Murphy-Lawrence prav tako talentiran in smešen kot njegova dedka.

"Ta otrok bo neverjetno nadarjen in zabaven", "Predstavljajte si, da bi bila vaša dedka Eddie Murphy in Martin Lawrence!", sta le dva izmed tovrstnih komentarjev, ki so izražali navdušenje nad novico.

Prvi vnuk Martina Lawrencea

Ob novici, da bosta postala dedka, slavna igralca nista ostala ravnodušna. To bo namreč prvi vnuk Martina Lawrencea pri njegovih 60. letih, zato je z veseljem s svojimi oboževalci tudi sam delil novico o nosečnosti svoje hčerke. Ob nosečniških fotografijah hčerke Jasmin in Erica je Lawrence delil svoje sporočilo o svoji prihajajoči novi vlogi: "Kakšen blagoslov za začetek dneva! Moje srce prekipeva od ljubezni in hvaležnosti po objavi, da prihaja moj prvi vnuk." Lawrence je prav tako izrazil navdušenje in dodal: "Družina je vse – in ta trenutek ni nič manj kot božji blagoslov. Dobrodošli v naslednji generaciji!"

Eddie Murphy se v vlogi dedka ne bo znašel prvič

Eddie Murphy pa se v vlogi dedka ne bo preizkusil prvič, saj je legendarni komik in igralec desetih otrok to vlogo "prvič" že izkusil leta 2019. Trenutno je dedek dvem vnukoma, dva pa sta šte na poti. Se pa je v šaljivem slogu pošalil glede morebitnega smisla za humor prihajajočega novega bitjeca: "Že samo naš genski material bo ustvaril tega otroka smešnega," je povedal.

Eric Murphy in Jasmin Lawrence sta svoje romantično razmerje javnosti predstavila pred dvema letoma, lani maja pa sta se po štirih letih razmerja poročila v intimnem obredu za najbližje družinske člane in prijatelje, so še poročali tuji mediji.