Slovenija bo med 24. in 28. junijem znova prizorišče odbojkarske lige narodov. Na turnir v Ljubljano, ki ga bodo gostili Slovenci, prihaja odbojkarska elita, na čelu s svetovnimi prvaki Italijani, svetovnimi podprvaki Bolgari in tretjo reprezentanco sveta Brazilijo. V dvorano Stožice prihajata še deseta reprezentanca sveta Kanada in Ukrajina , so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je objavila koledar elitne lige narodov, ki se bo začela 3. junija v Kanadi, Braziliji in na Kitajskem, kjer bodo na sporedu uvodni turnirji za ženske. Moški bodo tekmovanje odprli 10. junija, prav tako v Kanadi, Braziliji in na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta bo uvodne obračune igrala v Linjiju, naši fantje pa si bodo skupino delili še s Kitajsko, Kubo, Ukrajino, Poljsko in Japonsko.

V Ljubljano prihajajo Italijani, Bolgari, Brazilci, Kanadčani in Ukrajinci

Drugi teden VNL se bo začel 17. junija, ko se bodo med seboj zopet merile ženske reprezentance, in sicer v Turčiji in na Filipinih, medtem ko tretjega gostitelja FIVB še ni razkrila. Odbojkarje bomo med 24. in 28. junijem spremljali v Franciji, na Poljskem in v Sloveniji, kamor prihaja svetovna elita.

V Ljubljani bomo poleg slovenske izbrane vrste, ki na svetovni lestvici zaseda šesto mesto, na delu lahko videli aktualne svetovne prvake Italijane, aktualne svetovne podprvake Bolgare in tretjo reprezentanco sveta, Brazilijo. V dvorano Stožice prihajata še deseta reprezentanca sveta Kanada in vselej neugodna Ukrajina.

V Stožice prihajajo tudi Brazilci. Foto: VolleyballWorld

Po Stožicah v Beograd. Zaključni turnir znova na Kitajskem.

Za tretji teden lige, ki bo na sporedu od 8. julija naprej, bodo ženske ekipe potovale v Srbijo, Hongkong in na Japonsko, moške, ki bodo to tekmovanje začele 15. julija, pa v Srbijo, ZDA in na Japonsko. Slovence čaka nastop v Beogradu, kjer bodo poleg gostiteljice Srbije in Slovenije igrali še Iran, Ukrajina, Nemčija in Turčija.

Slovenski odbojkarji pod vodstvom selektorja Fabia Solija se bodo tako spet podali v boj za najvišja mesta in si tudi pred svojimi navijači skušali priigrati uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice.

V ligi VNL so se do zdaj predstavili petkrat, se štirikrat uvrstili na zaključni turnir in na njem že trikrat osvojili četrto mesto, nazadnje na lanskem finalu na Kitajskem. Prav Kitajska bo znova gostiteljica finala Lige narodov, tako za ženske, ki se bodo za prestižno zmago merile med 22. in 26. julijem v Macau, kot za moške, ki se bodo v boj za odličja podali med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju.