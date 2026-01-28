Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sreda,
28. 1. 2026,
18.45

Osveženo pred

41 minut

Fenerbahče pokal CEV odbojka Alpacem Kanal

Pokal Cev, osmina finala, povratna tekma

Kanalci se po porazu na zahtevnem gostovanju poslavljajo od pokala Cev

Alpacem Kanal : Fenerbahče | Kanalci so tudi na povratni tekmi izgubili s Fenerbahčejem. | Foto CEV

Kanalci so tudi na povratni tekmi izgubili s Fenerbahčejem.

Foto: CEV

Odbojkarji Alpacem Kanala so po porazu na domačem terenu z 1:3 tudi na povratni tekmi osmine finala pokala CEV izgubili s favoriziranim Fenerbahčejem in se poslovili od tekmovanja. Turška ekipa je napredovanje potrdila z zmago s 3:0 (19, 21, 18).

Kanalci so po odličnem odporu na prvi tekmi že v Kanalu izgubili realne možnosti za presenečenje. Da bi izločili zvezdniško ekipo Fenerbahčeja, ni pričakoval nihče, niti domači navijači, ki so v malem številu prišli v dvorano. Če so mislili, da tekma ne bo ponudila drame, se niso zmotili.

Turki, ki so sicer igrali brez poljskega reprezentanta Fabiana Drzyzge, so bili precej boljši tekmec in so si že v trenutkih, ko so se nizi lomili, priigrali prednost, ki so jo držali do konca. Negotovosti ni bilo niti v enem od nizov.

Alpacem Kanal : Fenerbahče | Foto: CEV Foto: CEV

Glavni razlog za to je bil sprejem, v katerem so bili gosti, pri katerih nista igrala Dino Vinkovič in Dejan Vinčić, preslabi, da bi lahko ogrozili tekmeca, posledica slabega sprejema je bil tudi slab napad. Edini, ki je bil kolikor toliko razpoložen v napadalnih akcijah, je bil Vid Ranc, dosegel je 13 točk. Pri domačih sta eno več prispevala francoski zvezdnik Earvin Ngapeth in turški reprezentant bosanskega rodu Adis Lagumdžija.

Pokal Cev, osmina finala, povratna tekma:

Sreda, 28. januar
Fenerbahče : Alpacem Kanal 3:0 (19, 21, 18) 3:1/

 Dvorana Burhan Felek, gledalcev 300, sodnika: Alijev (Azerbajdžan), Avramdis (Grčija).
* Fenerbahče: Gürbüz 1, Chinenyeze 1 (1 blok), Matić 1, Akarsu, M. Lugumdžija, Subasi, Ngapeth 14 (1 as, 1 blok), Kurtuluš 8, A. Lagumdžija 14 (2 bloka), Gülmezoglu, Marttila 11 (1 as, 2 bloka), Cengiz, Dengin, Gomez 2 (1 blok).
* Alpacem Kanal: A. Mugerli, Fink 1, Jerončič 1, Lavrič, Vinčić, Godnič 2 (1 blok), Stojanović 5 (1 blok), Okroglič, Sešek 4, Konjedic, Ranc 13.

//rezultat prve tekme

