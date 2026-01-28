Novogoričanke boj za napredovanje začenjajo na Madžarskem

Odbojkarice Gen-I Volley nadaljujejo boje v evropskem pokalu CEV Challenge. Njihov tekmec v četrtfinalu je madžarska ekipa KHG Kapošvari NRC. Prva tekma bo danes na Madžarskem, povratna 4. februarja v Novi Gorici. Novogoričanke pred povratnim srečanjem čaka sobotni finale Pokala Slovenije v Celju, v katerem se bodo pomerile z Mariborčankami.