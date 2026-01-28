Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Sreda,
28. 1. 2026,
10.47

19 ur, 3 minute

odbojka GEN-I Volley

Sreda, 28. 1. 2026, 10.47

19 ur, 3 minute

Pokal Challenge, ženske, četrtfinale, prva tekma

Novogoričanke boj za napredovanje začenjajo na Madžarskem

Sportal

Gen-i Volley | Novogoričanke bodo prvo tekmo četrtfinala pokala CEV Challenge odigrale v Kapošvarju. | Foto CEV

Novogoričanke bodo prvo tekmo četrtfinala pokala CEV Challenge odigrale v Kapošvarju.

Foto: CEV

Odbojkarice Gen-I Volley nadaljujejo boje v evropskem pokalu CEV Challenge. Njihov tekmec v četrtfinalu je madžarska ekipa KHG Kapošvari NRC. Prva tekma bo danes na Madžarskem, povratna 4. februarja v Novi Gorici. Novogoričanke pred povratnim srečanjem čaka sobotni finale Pokala Slovenije v Celju, v katerem se bodo pomerile z Mariborčankami.

Pokal Challenge, ženske, četrtfinale, prva tekma

Sreda, 28. januar
18.00 KHG Kapošvari NRC - Gen-I Volley

