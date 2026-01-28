Sreda, 28. 1. 2026, 10.47
19 ur, 3 minute
Pokal Challenge, ženske, četrtfinale, prva tekma
Novogoričanke boj za napredovanje začenjajo na Madžarskem
Odbojkarice Gen-I Volley nadaljujejo boje v evropskem pokalu CEV Challenge. Njihov tekmec v četrtfinalu je madžarska ekipa KHG Kapošvari NRC. Prva tekma bo danes na Madžarskem, povratna 4. februarja v Novi Gorici. Novogoričanke pred povratnim srečanjem čaka sobotni finale Pokala Slovenije v Celju, v katerem se bodo pomerile z Mariborčankami.
Sreda, 28. januar
18.00 KHG Kapošvari NRC - Gen-I Volley