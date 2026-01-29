Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
29. 1. 2026,
15.47

Liga Europa, ligaški del (zadnji krog)

Trojica Slovencev pred pomembnim evropskim večerom

Miha Zajc | Miha Zajc z Dinamom gostuje pri danskem Midtjyllandu. | Foto Reuters

Miha Zajc z Dinamom gostuje pri danskem Midtjyllandu.

Foto: Reuters

Po dramatičnem razpletu ligaškega dela v elitni ligi prvakov se nocoj obeta pester večer še v ligi Europa. Ob 21. uri se bo začelo 18 tekem, med katerimi praktično ni takšnih, ki ne odločajo o ničemer. Neposredno uvrstitev v osmino finala sta si pred zadnjim krogom priigrala le Lyon in Aston Villa, še pet ekip ima zagotovljeno najmanj mesto v play-offu tekmovanja. Kdo bo v žep pospravil preostale vozovnice za izločilne boje? Pomembne tekme čakajo tudi trojico slovenskih legionarjev; Miho Zajca (Dinamo Zagreb), Adama Gnezdo Čerina (Panathinaikos) in Timija Maxa Elšnika (Crvena zvezda).

Tomi Horvat
Sportal Slovenski reprezentant Tomi Horvat se seli v Anglijo

Tej trojici nismo prišteli Slovencev v graškem Sturmu. Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković sta z avstrijskim klubom že izgubila teoretične možnosti za napredovanje v izločilne boje. Drugače velja za norveški Brann, ki prihaja v Gradec; z devetimi točkami je še vedno v igri za mesto v play-offu.

Da si bodo mesto v osmini finala morali priboriti na dveh dodatnih tekmah, za zdaj kaže tudi preostalim slovenskim predstavnikom. Najdlje od najboljše osmerice, ki bo dodatni tekmi preskočila in napredovala neposredno v osmino finala, je Dinamo Zagreb Mihe Zajca, ki z desetimi osvojenimi točkami nima več teoretičnih možnosti za uvrstitev med prvih osem. Morebitna zmaga na gostovanju pri Midtjyllandu bi potrdila uvrstitev v play-off.

Timi Max Elšnik (Crvena zvezda) bo v Beogradu gostil španskega prvoligaša Celta Vigo. | Foto: Guliverimage Timi Max Elšnik (Crvena zvezda) bo v Beogradu gostil španskega prvoligaša Celta Vigo. Foto: Guliverimage

S točko več lahko prvo osmerico s Panathinaikosom še vedno ujame Adam Gnezda Čerin. Za to bo potrebna zmaga pred domačimi navijači proti Romi, ki medtem prav tako lovi potrditev neposredne uvrstitve v osmino finala.

Zahteven preizkus čaka tudi Timija Maxa Elšnika in njegovo Crveno zvezdo; na Marakano prihaja španski prvoligaš Celta Vigo. Pred zadnjim krogom imajo Beograjčani na svojem računu 13 točk in za uvrstitev v prvo osmerico potrebujejo zmago. S točko manj je položaj Špancev še nekoliko bolj zapleten.

