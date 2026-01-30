Na pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini še niso našli kompromisa glede nadzora nad regijo Doneck na vzhodu države, je danes medijem dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Povedal je še, da je Rusija ustavila izmenjavo vojnih ujetnikov in da bo Ukrajina prenehala napadati energetske cilje, če bo Rusija storila enako.

Pomembnejše novice dneva:



11.50 Kremelj: Trump prosil Putina, naj do nedelje ustavi napade na Kijev

11.00 Zelenski: Na pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini še brez kompromisa o ozemlju

11.50 Kremelj: Trump prosil Putina, naj do nedelje ustavi napade na Kijev

Ameriški predsednik Donald Trump je ruskega predsednika Vladimirja Putina prosil, naj za teden dni oziroma do nedelje ustavi napade na Kijev, je danes sporočil Kremelj. Pri tem ni navedel, kdaj naj bi Trump prošnjo podal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dmitrij Peskov Foto: Reuters "Lahko rečem, da je predsednik Trump resnično osebno zaprosil predsednika Putina, naj se za teden dni, do 1. februarja, vzdrži napadov na Kijev, da bi ustvaril ugodne pogoje za pogajanja," je po poročanju AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem v četrtek dejal, da je Putin pristal na njegovo prošnjo, da en teden ne bombardira Kijeva ali drugih ukrajinskih mest in naselij zaradi napovedanega hudega mraza s temperaturami do minus 25 stopinj Celzija, ki naj bi Ukrajino zajel v prihodnjih dneh.

Milijoni Ukrajincev so zaradi obežnega ruskega bombardiranja energetske infrastrukture že več dni brez elektrike in ogrevanja.

11.00 Zelenski: Na pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini še brez kompromisa o ozemlju

"Do zdaj nam ni uspelo najti kompromisa glede ozemeljskega vprašanja, zlasti glede dela vzhodne Ukrajine," je Zelenski po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal novinarjem.

Zelenski je prejšnji teden ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu razkril, da je dogovor o usodi vzhodnega dela Ukrajine edino še odprto vprašanje v pogajanjih o končanju vojne. Tudi sicer so se ozemeljska vprašanja izpostavljala kot največja ovira na poti do trajnega miru v Ukrajini.

Rusija, ki trenutno zaseda okoli 20 odstotkov ozemlja Ukrajine, si prizadeva, da bi dobila popoln nadzor nad njim, medtem ko Kijev opozarja, da bi morebitna prepustitev ukrajinskega ozemlja Rusiji lahko samo še povečala apetite Moskve.

Zelenski je danes tudi povedal, da je Rusija ustavila izmenjavo vojnih ujetnikov. "Niso posebej zainteresirani za izmenjavo ljudi, ker menijo, da jim to nič ne prinaša," je dodal. Strani sta ujetnike po njegovih besedah nazadnje izmenjali oktobra lani. Ukrajina je sicer v četrtek sporočila, da je Rusija v Ukrajino vrnila trupla tisoč vojakov, Ukrajina pa je Rusiji po navedbah Moskve v izmenjavi vrnila trupla 38 ruskih vojakov. Izmenjava vojnih ujetnikov in posmrtnih ostankov padlih vojakov je sicer eno redkih področij, na katerih Kijev in Moskva sodelujeta, medtem ko se spopadi med državama nadaljujejo.

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek dejal, da je ruski predsednik Vladimir Putin pristal na njegovo prošnjo, da en teden ne bombardira Kijeva ali drugih ukrajinskih mest in naselij zaradi napovedanega hudega mraza s temperaturami do minus 25 stopinj Celzija, ki naj bi Ukrajino zajel v prihodnjih dneh. Milijoni Ukrajincev so zaradi množičnih ruskih bombardiranj energetske infrastrukture že več dni brez elektrike in ogrevanja.

Zelenski je danes dejal, da Ukrajina ne bo napadala ruske energetske infrastrukture, če bo Rusija storila enako.