Kamuflaža Putinovih vojakov: skrivanje v preobleki pingvina #video

Na družbenem omrežju X delijo videoposnetek, ki se najprej zdi kot slaba šala, a gre dejansko za ruskega vojaka v preobleki pingvina, ki nerodno stopica sem in tja ter strelja po zasneženem bojišču. Kljub ideji, s katero se je vojak verjetno skušal zakamuflirati pred droni, ga to ni rešilo.

Zdi se, da so nenavadno "obleko" zasnovali z namenom skrivanja pred sledenjem dronov. Bizarni videoposnetek prikazuje postavo, ki se nerodno ziblje po snegu, oblečeno v plašč s kapuco. Na snegu se opoteka, nato pa se ustavi in razgleduje po okolici, pri tem pa razkrije pokončna ramena in kljun, ki štrli izpod kapuce.

V nadaljevanju posnetek prikazuje, da se vojaku kljub preobleki ni uspelo zaščititi pred hitrim uničenjem v zračnem napadu ukrajinskih operativcev.

Ruski vojaki že skoraj eno leto uporabljajo termoogrinjala, da bi se skrivali pred ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki, vendar se težko izognejo napadu dronov.