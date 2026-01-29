Četrtek, 29. 1. 2026, 15.12
Kamuflaža Putinovih vojakov: skrivanje v preobleki pingvina #video
Na družbenem omrežju X delijo videoposnetek, ki se najprej zdi kot slaba šala, a gre dejansko za ruskega vojaka v preobleki pingvina, ki nerodno stopica sem in tja ter strelja po zasneženem bojišču. Kljub ideji, s katero se je vojak verjetno skušal zakamuflirati pred droni, ga to ni rešilo.
Zdi se, da so nenavadno "obleko" zasnovali z namenom skrivanja pred sledenjem dronov. Bizarni videoposnetek prikazuje postavo, ki se nerodno ziblje po snegu, oblečeno v plašč s kapuco. Na snegu se opoteka, nato pa se ustavi in razgleduje po okolici, pri tem pa razkrije pokončna ramena in kljun, ki štrli izpod kapuce.
V nadaljevanju posnetek prikazuje, da se vojaku kljub preobleki ni uspelo zaščititi pred hitrim uničenjem v zračnem napadu ukrajinskih operativcev.
Ruski vojaki že skoraj eno leto uporabljajo termoogrinjala, da bi se skrivali pred ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki, vendar se težko izognejo napadu dronov.
More Russian penguins sighted in Ukraine.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 29, 2026
Their finale is predictable (edited out of this video). https://t.co/mgDb9uSgjx pic.twitter.com/KHiWtKVbEE