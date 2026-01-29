Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
29. 1. 2026,
15.12

Osveženo pred

29 minut

Kamuflaža Putinovih vojakov: skrivanje v preobleki pingvina #video

Na družbenem omrežju X delijo videoposnetek, ki se najprej zdi kot slaba šala, a gre dejansko za ruskega vojaka v preobleki pingvina, ki nerodno stopica sem in tja ter strelja po zasneženem bojišču. Kljub ideji, s katero se je vojak verjetno skušal zakamuflirati pred droni, ga to ni rešilo.

Zdi se, da so nenavadno "obleko" zasnovali z namenom skrivanja pred sledenjem dronov. Bizarni videoposnetek prikazuje postavo, ki se nerodno ziblje po snegu, oblečeno v plašč s kapuco. Na snegu se opoteka, nato pa se ustavi in razgleduje po okolici, pri tem pa razkrije pokončna ramena in kljun, ki štrli izpod kapuce. 

V nadaljevanju posnetek prikazuje, da se vojaku kljub preobleki ni uspelo zaščititi pred hitrim uničenjem v zračnem napadu ukrajinskih operativcev. 

Ruski vojaki že skoraj eno leto uporabljajo termoogrinjala, da bi se skrivali pred ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki, vendar se težko izognejo napadu dronov. 

Vladimir Putin
Ruski tanker
