Blamaža sodobnih nemških dronov: na bojišču skoraj neuporabni

Nemški droni HX-2 so se na bojiščih v Ukrajini izkazali za le 25-odstotno natančne, poročajo nemški mediji. Medtem v podjetju Helsing, kjer proizvajajo napredne drone, trdijo drugače. Ukrajina pa naj bi se že "vzdržala oddaje novih naročil za brezpilotne letalnike Helsing".

Nemški brezpilotni letalniki HX-2 so se v Ukrajini v bojnih razmerah zaradi tehničnih težav izkazali za zelo nenatančne. WELT.de poroča, da je po ukrajinskem dokumentu, predloženem nemškemu ministrstvu za obrambo, HX-2 zadel cilj le v petih od 14 primerov, kar pomeni le 35,7 odstotno natančnost.

Tri četrtine izstrelitev neuspešnih

Preiskava je pokazala, da je bil razlog za nenatančnost sistemske narave. Zlasti so bili opaženi nestabilen prenos videa, omejene zmogljivosti zajemanja ciljev in toga tehnologija upravljanja na dotik, zaradi česar so operaterji med letom izvajali tvegane manevre.

Med preizkusi na fronti, ki jih je izvedel 1. ločeni center za brezpilotne letalske sisteme, je bilo izstrelitve sposobnih le 25 odstotkov brezpilotnih letalnikov HX-2. Vir so povedali, da izstrelitve niso uspele zaradi mehanskih težav s katapultom.

🇩🇪 #Germany will supply #Ukraine with 6,000 of the most advanced kamikaze #drones with artificial intelligence #AI on the market - "HX-2". pic.twitter.com/Ht24AzzPga — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) February 15, 2025

V članku Bloomberga je navedeno, da se je Ukrajina za zdaj "vzdržala oddaje novih naročil za brezpilotne letalnike Helsing". Leta 2025 je bilo predvideno, da bo Helsing za ukrajinske oborožene sile izdelal šest tisoč jurišnih brezpilotnih letalnikov HX-2.

V podjetju Helsing sicer trdijo, da trenutno Ukrajini vsak mesec dobavijo več sto brezpilotnih letalnikov, je sporočilo podjetje. Dodali so, da je HX-2 med vojaškimi preizkusi v Nemčiji, Združenem kraljestvu in Keniji dosledno kazal stopnjo zadetkov blizu 100 odstotkov.

Kako izgleda brezpilotni letalnik HX-2?

Sam brezpilotni letalnik tehta 12 kilogramov in je opremljen s štirimi elektromotorji v repnem delu ter ima največjo hitrost 220 kilometrov na uro.

Razvijalci trdijo, da ima ta brezpilotni letalnik zaradi uporabe tehnologije umetne inteligence visoko avtonomijo v pogojih elektronskega bojevanja in lahko učinkovito zadene sovražne cilje.