N. V.

Petek,
30. 1. 2026,
12.01

1 ura, 28 minut

Evrovizija

Bili so popsenzacija, po 25 letih se vračajo in hočejo na Evrovizijo

N. V.

A*Teens | Amit Paul, Marie Serneholt, Sara Lumholdt in Dhani Lennevald se kot A*Teens po dolgih letih vračajo na glasbeno sceno. | Foto Tove Floss

Amit Paul, Marie Serneholt, Sara Lumholdt in Dhani Lennevald se kot A*Teens po dolgih letih vračajo na glasbeno sceno.

Foto: Tove Floss

A*Teens, švedski popfenomen s preloma tisočletja, se vračajo. Posneli so novo skladbo, s katero želijo na letošnji Evroviziji predstavljati Švedsko.

Švedi bodo ta konec tedna na glasbenem tekmovanju Melodifestivalen izbirali svojega predstavnika na letošnji Evroviziji. Med sodelujočimi je tudi skupina A*Teens, ki je pred četrt stoletja osvojila najstniško publiko po vsem svetu in z več kot šestimi milijoni prodanih albumov postala eden najuspešnejših švedskih glasbenih izvoznih artiklov.

Se jih spomnite?

Zdaj se Marie Serneholt, Sara Lumholdt, Dhani Lennevald in Amit Paul vračajo, v soboto bodo nastopili na švedskem nacionalnem evrovizijskem izboru s skladbo Iconic, prvo skupno skladbo po več kot 20 letih. "Iconic ima refren, ki si ga zapomniš takoj, je udarna pesem, ki povezuje A*Teens, kakršni smo bili takrat in kakršni smo zdaj," so pojasnili.

Tako zveni njihova nova pesem:

A*Teens ne skrivajo, da merijo na zmago, skladbo Iconic jim je napisala ekipa izkušenih avtorjev, ki so se med drugim podpisali pod skladbo Tattoo, s katero je Loreen Švedski prinesla evrovizijsko zmago leta 2023.

