Miša Molk iskreno o Evroviziji: Kot urednica bi že lani odpovedala sodelovanje

Televizijska voditeljica in urednica Miša Molk je v pogovoru za portal evrovizija.com iskreno priznala, da bi sama kot urednica že lani odpovedala nastop na Evroviziji.

Odgovorila je na pereče vprašanje, kako bi v času, ko se je Evrovizija znašla pred občutljivimi vprašanji predvsem glede sodelovanja držav, ki so se znašle v konfliktih (Rusija in vojna v Ukrajini ter Izrael), o udeležbi (Slovenije) na tem glasbenem festivalu odločala kot urednica. "Kot urednica bi že lani odpovedala sodelovanje. Pika, stop, dovolj!" je bila v pogovoru za portal evrovizija.com jasna nekdanja televizijska voditeljica in urednica Miša Molk.

"Evrovizija je kakovost glasbe včasih potisnila ob stran"

V pogovoru se je spomnila tudi preteklih evrovizijskih zmagovalcev in priznala, da gre danes za drugačne čase. "Hitro se je spreminjala tehnologija z vedno novimi produkcijskimi pristopi, ki so razplamteli tudi domišljijo ustvarjalcev scenskih nastopov posameznih izvajalk in izvajalcev v skorajda pretiran teater. Vem, da gre seveda za televizijsko oddajo, torej tudi za privlačno videopredstavo, ki pa je kakovost glasbe včasih potisnila ob stran," je o hitro spreminjajočih se časih tudi na evrovizijskih odrih še odkrito povedala Molk.

Ob tem je dodala, da je dobro to, da je vstop novih in drugačnih glasbenih zvrsti nastopajočim razširil možnost predstavitve. "Ampak dobro napisana skladba s povednim besedilom, zanimivim vokalom in privlačnim nastopom mora imeti prednost!" je ob tem še poudarila.

Med slovenskimi izvajalci, ki so Slovenijo zastopali na Evroviziji in jim je po njenem mnenju uspelo izkoristiti globalno izpostavljenost na račun festivala, je med drugim izpostavila Nušo Derendo in skupino Joker Out. Predvsem zadnji so po njenem mnenju dosegli največji globalni uspeh in ga še naprej ustvarjajo. "Seveda povsem zasluženo, fantje so odgovorni in izjemno delovni," je še priznala Molk.

Skupina Joker Out predvsem zaradi svoje odgovornosti in delavnosti po mnenju Miše Molk povsem zasluženo doživlja globalni uspeh. Foto: Katja Kodba/RTV SLO

V pogovoru je Molk odgovorila tudi na vprašanje o izginjanju številnih slovenskih glasbenih festivalov, ki so nekoč pomembno zaznamovali naš kulturni prostor (med njimi Festival narečnih popevk, Slovenska popevka, Hit festival), in pojasnila, da je odgovor na to vprašanje povsem preprost. "Vsestransko pomanjkanje! Najprej usihanje zavzetosti in strasti tistih, ki so to organizirali, potem nezadostnost financ in seveda odsotnost televizijskih snemanj ali prenosov," je priznala nekdanja dolgoletna televizijska voditeljica in urednica.