Srbija na Evrovizijo pošilja metalce

Svojega predstavnika na letošnji Evroviziji so ta konec tedna izbrali tudi Srbi, na Dunaj bo odpotovala zasedba Lavina.

Na letošnjem tekmovanju Pesma za Evroviziju, srbskem izboru evrovizijskega predstavnika, je slavila metal zasedba Lavina s pesmijo Kraj mene.

V finalu izbora so odločali tako glasovi žirije kot občinstva, obojih pa so največ pobrali metalci iz Niša ter zmagali z ogromno prednostjo pred drugouvrščenim Bratom Pelinom.

Lani je Srbijo na Evroviziji zastopal pevec Princ s pesmijo Mila, ki pa ni izpolnil pričakovanj in se mu ni uspelo prebiti niti v evrovizijski finale, kar je bil neuspeh, ki se Srbom ni zgodil vse od leta 2017.

