Hrvaška radiotelevizija naj bi tekmovalcem na letošnji Dori prepovedala dajati izjave, povezane s sodelovanjem Izraela na Evroviziji.

Sredi februarja bodo na Hrvaškem izbrali svojega letošnjega predstavnika na izboru za pesem Evrovizije, pred začetkom tekmovanja, ki nosi ime Dora, pa so novinarji hrvaškega spletnega portala Index.hr vsem sodelujočim glasbenikom postavili deset enakih vprašanj. Med drugim so jih vprašali, ali je po njihovem mnenju prav, da na Evroviziji sodeluje Izrael, in ali bi morali sodelujoči glasbeniki imeti jasno stališče o tej temi.

Zaradi pogodbe s HRT odklonili odgovor

Nekateri glasbeniki so portalu Index.hr sporočili, da po pogodbi s hrvaško radiotelevizijo (HRT) na takšna vprašanja ne smejo odgovarjati.

Index.hr je nato povprašal HRT, ali to drži, z radiotelevizije pa jim niso odgovorili neposredno, temveč navedli nekaj členov iz uradnih pravil izbora Dora.

"Dora ni politični dogodek"

V njih je med drugim navedeno, da "tekmovanje Dora 2026 ni politični dogodek", da so "vsi sodelujoči odgovorni za zaščito interesov in integritete tekmovanja" ter da morajo "zagotoviti, da Dora v nobenem primeru ne bo spolitizirana in/ali instrumentalizirana in/ali na noben drug način ne bo prišla na slab glas".

Navedli so še pravilo, da na tekmovanju ni dovoljeno "neposredno ali posredno promovirati, izpostavljati ali omenjati niti ene organizacije, institucije, političnih in drugih razlogov, podjetij, blagovnih znamk, izdelkov ali storitev". Prav tako pa je med pravili navedeno, da "na nastopih in kateremkoli uradnem prostoru ter prizorišču tekmovanja ne bodo dovoljena nobena sporočila, ki promovirajo katerokoli organizacijo, institucijo, politični cilj ali podjetje, blagovno znamko, izdelke ali storitve".

