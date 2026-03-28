Motociklistično svetovno prvenstvo se po zmagah Marca Bezzecchija (Aprilia) na Tajskem in v Braziliji nadaljuje v ZDA. Tako kot v Braziliji pred tednom dni si je prvi štartni položaj pridirkal Fabio di Giannatonio (VR46 Ducati). Bezzecchi je bil drugi, Pedro Acosta (KTM) pa tretji. Šprinterska dirka sledi ob 21. uri, glavna dirka pa bo v nedeljo ob 22.00.

Marc Marquez Foto: Guliverimage Branilec lovorike iz prejšnje sezone Španec Marc Marquez (Ducati) je imel šele šesti dosežek kvalifikacij. Za Fabia di Giannantonia (VR46 Ducati) je to druga zaporedna zmaga na kvalifikacijah. Tudi Marco Bezzecchi (Aprilia) je ponovil kvalifikacijski dosežek iz Brazilije, le Marca Marqueza je na tretjem mestu zamenjal Pedro Acosta (KTM). Pred aktualnim prvakom je kvalifikacije končal tudi drugi tovarniški dirkač Ducatija Italijan Francesco Bagnaia na četrtem mestu, peti je bil Španec Joan Mir (Honda).

V skupnem seštevku prvenstva motoGP je pred dirkama v Austinu na vrhu zmagovalec obeh uvodnih klasičnih dirk Bezzecchi s 56 točkami, drugi je Španec Jorge Martin (Aprilia), ki si je v Austinu privozil sedmi štartni položaj, s 45 točkami, tretji pa Acosta z 42. Zmagovalec kvalifikacij Di Giannantonio je četrti s 37 točkami, Marc Marquez pa mesto za njim s 34.