Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
28. 3. 2026,
18.20

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Fabio di Giannantonio Aprilia Marco Bezzecchi Ducati Marc Marquez MotoGP

Sobota, 28. 3. 2026, 18.20

1 ura, 5 minut

MotoGP, VN ZDA, kvalifikacije in šprint

Kvalifikacije dobil Di Giannatonio, Marquez tudi v Teksasu ni v vrhu

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Fabio di Giannantonio | Fabio di Giannantonio je dobil kvalifikacije v Austinu v Teksasu. | Foto Guliverimage

Fabio di Giannantonio je dobil kvalifikacije v Austinu v Teksasu.

Foto: Guliverimage

Motociklistično svetovno prvenstvo se po zmagah Marca Bezzecchija (Aprilia) na Tajskem in v Braziliji nadaljuje v ZDA. Tako kot v Braziliji pred tednom dni si je prvi štartni položaj pridirkal Fabio di Giannatonio (VR46 Ducati). Bezzecchi je bil drugi, Pedro Acosta (KTM) pa tretji. Šprinterska dirka sledi ob 21. uri, glavna dirka pa bo v nedeljo ob 22.00.

Marco Bezzechi
Sportal Bezzecchi zmagovalec klasične dirke v Braziliji

Marc Marquez | Foto: Guliverimage Marc Marquez Foto: Guliverimage Branilec lovorike iz prejšnje sezone Španec Marc Marquez (Ducati) je imel šele šesti dosežek kvalifikacij. Za Fabia di Giannantonia (VR46 Ducati) je to druga zaporedna zmaga na kvalifikacijah. Tudi Marco Bezzecchi (Aprilia) je ponovil kvalifikacijski dosežek iz Brazilije, le Marca Marqueza je na tretjem mestu zamenjal Pedro Acosta (KTM). Pred aktualnim prvakom je kvalifikacije končal tudi drugi tovarniški dirkač Ducatija Italijan Francesco Bagnaia na četrtem mestu, peti je bil Španec Joan Mir (Honda).

V skupnem seštevku prvenstva motoGP je pred dirkama v Austinu na vrhu zmagovalec obeh uvodnih klasičnih dirk Bezzecchi s 56 točkami, drugi je Španec Jorge Martin (Aprilia), ki si je v Austinu privozil sedmi štartni položaj, s 45 točkami, tretji pa Acosta z 42. Zmagovalec kvalifikacij Di Giannantonio je četrti s 37 točkami, Marc Marquez pa mesto za njim s 34.

Marc Marquez Ducati
Sportal Di Giannantonio najhitrejši v kvalifikacijah, sprinterska zmaga Marcu Marquezu
Marco Bezzecchi Aprilia Tajska
Sportal Marco Bezzecchi z Aprilio razred zase, Marc Marquez s predrto gumo odstopil
Marco Bezzecchi Aprilia
Sportal Prve kvalifikacije sezone kljub padcu dobil Marco Bezzecchi
Fabio di Giannantonio Aprilia Marco Bezzecchi Ducati Marc Marquez MotoGP
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.