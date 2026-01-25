Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Nedelja,
25. 1. 2026,
7.45

Nedelja, 25. 1. 2026, 7.45



Luksemburg bo na Evroviziji predstavljala Slovenka

N. V.

Eva Marija Luksemburg | Foto Eurovision.com

Foto: Eurovision.com

V Luksemburgu so v soboto zvečer odločili, kdo jih bo zastopal na letošnji Evroviziji. Zmagala je Eva Marija, glasbenica slovenskih korenin.

Eva Marija s pravim imenom Eva Puc je slavila na luksemburškem izboru za nastop na tekmovanju za Pesem Evrovizije. Prepričala je s skladbo Mother Nature, v kateri po lastnih besedah poziva "k ponovni povezavi z notranjim otrokom in odpravljanju strahov."

Kot piše na uradni spletni strani evrovizijskega tekmovanja, se je Eva Marija navdušila nad violino pri treh letih, ko je videla nastop Alexandra Rybaka, ki je na evrovizijskem tekmovanju s skladbo Fairytale zmagal leta 2009. Na Luksemburškem konservatoriju je študirala violino, petje, klavir in bas kitaro v različnih žanrih, od jazza in klasične glasbe do popa in rocka. Rodila se je v Luksemburgu, kjer je tudi odraščala, od 14. leta nastopa, trenutno pa študira pisanje pesmi v Londonu.

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo maja letos na Dunaju, a je več držav sporočilo, da se ga zaradi sodelovanja Izraela in njegove vpletenosti v razmere na območju Gaze ne bo udeležilo. Med državami, ki izbor bojkotirajo, je tudi Slovenija, prav tako ga RTV Slovenija ne bo prenašala.

Za nastop na Evroviziji se bo sicer v tujini potegovala še ena glasbenica. To je Nives Cilenšek, ki ustvarja pod imenom ZEVIN in se je s skladbo My Mind uvrstila na hrvaški predizbor Dora 2026, ki bo sredi februarja.

Več o njej:

Luksemburg Evrovizija Eva Marija
