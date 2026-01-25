Tudi Luka Basi in Maraaya v boj za evrovizijski nastop

Zanimanje za letošnji nastop za Pesem Evrovizije 2026 v San Marinu je izjemno, saj so organizatorji prejeli že več kot 800 prijav iz več kot 40 držav, rok pa se izteče prav danes. Med prijavljenimi so tudi uveljavljeni slovenski glasbeniki, ki v izboru vidijo novo priložnost za evrovizijski nastop.

Poleg mladega upa Polar Ace, ki je nase opozoril na Emi 2025 s skladbo Kind, sta se za nastop odločila tudi naša evrovizijska predstavnika 2015, duo Maraaya. V boj za evrovizijsko vstopnico pa se podaja tudi priljubljeni glasbenik Luka Basi, še poroča portal Evrovizija.

V začetku se odvijajo številne avdicije, ki so se že začele, in se bodo zaključile 1. februarja 2026. Na avdicijah produkcijska ekipa izbira glasbenike, ki napredujejo v naslednji krog. Akademija, ki bo potekala od 13. do 15. februarja bo sestavljena z osmih oddaj, v vsaki pa bo sodelovalo 30 pevcev. "V tej drugi fazi lahko izvajalci tekmujejo le z eno pesmijo. Izborna komisija bo iz vsake oddaje (v tej drugi fazi) izbrala pet umetnikov, ki bodo napredovali v polfinale, kjer bo skupno izbranih 40 polfinalistov, ki se bodo pomerili v dveh predizborih, 2. in 3. marca. V vsakem predizboru bo nastopilo 20 tekmovalcev, v veliki finale pa se ji bo uvrstilo le pet najboljših, skupaj torej deset", so med drugim še objavili na portalu.

Finale tekmovanja bo 6. marca.

Maraaya, Aleš Vovk - Raay, Marjetka Vovk Foto: Gaja Hanuna