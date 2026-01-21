Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
21. 1. 2026,
13.31

Sreda, 21. 1. 2026, 13.31

Izrael bo na letošnji Evroviziji na Dunaju zastopal Noam Bettan

Noam Bettam | Pop pevec Bettan, ki prihaja iz predmestja Tel Aviva, je že izdal svoj album. Po poročanju medijev so njegovi starši iz Francije in Bettan veliko pesmi poje v francoščini. | Foto Eurovision.com

Pop pevec Bettan, ki prihaja iz predmestja Tel Aviva, je že izdal svoj album. Po poročanju medijev so njegovi starši iz Francije in Bettan veliko pesmi poje v francoščini.

Foto: Eurovision.com

Izrael bo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju zastopal Noam Bettan. 27-letni Bettan je v torek zmagal v finalu televizijske oddaje Hakochav Haba (Prihodnja zvezda). Pesem, s katero bo nastopil, bo po navedbah izraelskih medijev izbrana marca.

O udeležbi Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije je sicer potekala večmesečna razprava. Da bo Izrael lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice Evropske radiodifuzne zveze (EBU) sklenile v začetku decembra v okviru generalne skupščine v Ženevi.

Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji pa so napovedale, da bodo tekmovanje bojkotirale zaradi izraelske politike na območju Gaze.

Sodelovanje na glasbenem tekmovanju opisal z besedami: "To je, kot bi se podal v levji brlog"

Bettan je po poročanju medijev sodelovanje na glasbenem tekmovanju opisal z besedami: "To je, kot bi se podal v levji brlog." Predstavnice Izrael so bile namreč v preteklih letih deležne sovražnosti in bile izžvižgane. Izraelka Juval Rafael je sicer lani na tekmovanju v švicarskem Baslu ob prepričljivi podpori občinstva zasedla drugo mestu. Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, zdaj veljajo nova pravila glasovanja. Glasovi občinstva imajo manjšo težo, vloga žirije pa je okrepljena.

Izrael bo nastopil v prvem polfinalu

Pop pevec Bettan, ki prihaja iz predmestja Tel Aviva, je že izdal svoj album. Po poročanju medijev so njegovi starši iz Francije in Bettan veliko pesmi poje v francoščini.

Letos bo na tekmovanju za pesem Evrovizije sodelovalo 35 držav. Žreb je določil, da se bo Izrael predstavil v prvem polfinalu 12. maja. Drugi polfinale bo 14. maja, finale pa 16. maja.

