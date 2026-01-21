Superge so nepogrešljiv del vsakodnevne garderobe, za številne ljudi so obutev, ki jo nosijo najpogosteje. Prav zaradi njihove praktičnosti pa zanje najmanj skrbimo, čeprav so stalno izpostavljene obrabi.

Povprečna življenjska doba para superg znaša med 500 in 800 kilometri, redna skrb pa lahko njihovo življenjsko dobo podaljša tudi za do 25 odstotkov.

Po drugi strani pa zanemarjanje prispeva k hitrejši obrabi. Številni se ne zavedajo, da lahko na videz nepomembne navade in majhne malomarnosti škodujejo supergam ter skrajšajo njihovo življenjsko dobo. Ena najpogostejših je sezuvanje superg brez predhodnega razvezovanja vezalk.

Ne sezuvajte se s stopanjem na peto

Pri sezuvanju brez razvezanih vezalk ljudje pogosto stopajo po peti in tako neposredno uničujejo zadnji del superge, ki je ključen za stabilnost in preprečevanje drsenja stopala med hojo. S tem, ko peto stisnemo, izgubi obliko, njena trdna struktura pa se počasi upogiba in drobi.

Sčasoma superga postane mehka in nestabilna, pa tudi njena notranja podloga se začne hitreje obrabljati. Takšne navade še posebej hitro uničujejo superge z mehkejšo peto, kot so športni in lifestyle modeli.

Foto: Shutterstock

S takšnimi gibi ogrožamo tudi šive in lepilo obutve. Ko superge sezujemo z neodvezanimi vezalkami, ustvarimo pritisk na šive in spoje, kar jih sčasoma razrahlja. Elastičnost lepila se izgubi, zgornji del pa se na koncu loči od podplata, kar vodi do popolnega razpada čevlja.

Z nepravilnim sezuvanjem jim življenjsko dobo občutno skrajšate

Ocene kažejo, da lahko tak način sezuvanja skrajša življenjsko dobo superg tudi za tretjino. V praksi to pomeni, da superge, ki bi sicer zdržale leto in pol, postanejo neuporabne že po enem letu.

Foto: Shutterstock Enako škodljivo je tudi obuvanje superg brez predhodnega razvezovanja vezalk, ko stopalo potisnemo vanje na silo. Pri tem peta drgne notranjo podlogo, tkanina pa se hitreje tanjša in strga.

Da bi se izognili tem težavam, je najbolje, da superge pred vsakim sezuvanjem popolnoma razvežete. Če vam je to pretežko, pa lahko vsaj storite naslednje:

popustite vezalke pred sezuvanjem

uporabite žlico za obutev, če želite superge hitro sezuti

pri sezuvanju nikoli ne pritiskajte na peto

Superge so zasnovane tako, da jih obuvamo in sezuvamo z razvezanimi vezalkami. Če se na razvezovanje res ne morete navaditi, raje izberite modele z elastičnimi vezalkami ali tiste s "slip-on" dizajnom.

