Ločitev v kraljevi družini: razhajata se po 25 letih zakona

Nizozemski princ Bernhard in njegova žena Annette sta sporočila, da se ločujeta.

"Po 25 letih zakona sva se odločila, da se razideva. Gre za skupno odločitev, ki sva jo sprejela z vzajemnim spoštovanjem. Še naprej bova skupaj skrbela za najine tri otroke," sta v sporočilu za javnost, objavljenem na spletnih straneh nizozemske kraljeve družine, zapisala princ Bernhard in princesa Annette.

Princ Bernhard van Oranje je sin princese Margriet in bratranec nizozemskega kralja Willema-Alexandra. Annette je spoznal med študijem, poročila sta se leta 2000.

V zakonu so se jima rodili trije otroci, leta 2002 hči Isabella, 2004 sin Samuel in 2008 sin Benjamin. Otroci nimajo kraljevih nazivov in uporabljajo očetov "civilni" priimek van Vollenhoven.

Oglejte si še: