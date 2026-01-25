Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
25. 1. 2026,
10.12

Nedelja, 25. 1. 2026, 10.12

Ločitev v kraljevi družini: razhajata se po 25 letih zakona

princ Bernhard, princesa Annette

Princ Bernhard in princesa Annette leta 2018

Foto: Guliverimage

Nizozemski princ Bernhard in njegova žena Annette sta sporočila, da se ločujeta.

"Po 25 letih zakona sva se odločila, da se razideva. Gre za skupno odločitev, ki sva jo sprejela z vzajemnim spoštovanjem. Še naprej bova skupaj skrbela za najine tri otroke," sta v sporočilu za javnost, objavljenem na spletnih straneh nizozemske kraljeve družine, zapisala princ Bernhard in princesa Annette.

Princ Bernhard van Oranje je sin princese Margriet in bratranec nizozemskega kralja Willema-Alexandra. Annette je spoznal med študijem, poročila sta se leta 2000.

V zakonu so se jima rodili trije otroci, leta 2002 hči Isabella, 2004 sin Samuel in 2008 sin Benjamin. Otroci nimajo kraljevih nazivov in uporabljajo očetov "civilni" priimek van Vollenhoven.

