Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
24. 1. 2026,
21.58

Sobota, 24. 1. 2026, 21.58

Večerov bob leta 2025 publicistu Marku Radmiloviču

Avtorji:
Na. R., STA

Marko Radmilovič, novinar in publicist | Časopisna hiša Večer je boba leta razglasila že 27. doslej. | Foto STA

Časopisna hiša Večer je boba leta razglasila že 27. doslej.

Foto: STA

Večerov bob leta 2025, ki so ga drevi podelili v mariborskem gledališču, je pripadel publicistu Marku Radmiloviču za izjavo: "Na začetku in koncu človekovega življenja, pa kar nekajkrat tudi vmes, stoji medicinska sestra. Ne Golob, ne Janša, ne Jezus, ne Mohamed, ne frak in ne talar. Nehajte se zajebavati in jih plačajte!"

Priznanje za zmagovalno izjavo je Radmiloviču podelil odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik, ki je v nagovoru poudaril, da bob leta ni provokacija, ampak diagnoza. "Ni prijazen, ampak zna biti jezen. Bob leta spomni na ljudi, ki delajo in jim je mar tam, kjer ni kamer, političnih govorov in ponavadi ni aplavza. Ne skrivajo se za stranke, ideologijo, vero, cesarja ali domovino. So na začetku in na koncu, v trenutkih strahu, bolečine in upanja. In prav zato je njihovo podcenjevanje tako glasen škandal," je dejal.

Avtorju po mnenju bralcev najboljše izjave, ki je bila lani objavljena v njihovem časniku, so nagrado tudi letos podelili na prireditvi v Slovenskem narodnem gledališču Maribor.

Prireditev značilno v satiričnem in glasbenem duhu

Skozi večer sta občinstvo spet vodila Aleksander Pozvek in Maja Monrue, za glasbeni del pa so poskrbeli Nuša Derenda, Rok Lunaček iz skupine Flirrt, zasedba 2 Brothers, Maja Založnik, Balkan Boys in drugi gostje.

Med letošnjimi desetimi finalisti so bili še pater Andrej Feguš, pisatelja Svetlana Makarovič in Andrej Rozman Roza, patronažna sestra Nataša Panikvar, učiteljica in knjižničarka Simona Napast, mariborski tožilec Tilen Ivič, zdravnica Neli Vintar, komunikolog in kreativec Tine Lugarič in psihologinja Katarina Veselko.

Od leta 1999, odkar Večer pripravlja akcijo, je zmagovalne izjave podalo že 26 Slovencev, med njimi nekateri javnosti zelo znani iz sveta umetnosti, kot so Vlado Kreslin, Polde Bibič, Matjaž Javšnik in Peter Boštjančič, pa tudi iz sveta politike in družbe, kot so Janez Janša, Franc Rode in Ciril Ribičič. Med dobitniki je bilo v preteklosti tudi nekaj povsem običajnih ljudi.
