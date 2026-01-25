Slovenska častnika odpotovala na misijo na Grenlandijo

Častnika Slovenske vojske sta danes odpotovala na Grenlandijo, kjer bosta delovala v okviru mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost, je za STA potrdilo ministrstvo za obrambo. Kot je pred dnevi pojasnil obrambni minister Borut Sajovic, bosta častnika v prvi fazi na Grenlandiji nekaj dni, nadaljnje odločitve pa bodo sprejeli glede na potrebe.

Obrambni minister Borut Sajovic je že v sredo napovedal, da bosta slovenska častnika na Grenlandijo odpotovala ta konec tedna. Gre za enega častnika iz poveljstva sil in enega podčastnika iz enote za specialno delovanje.

Kot je pojasnil, bosta častnika v prvi fazi na Grenlandiji nekaj dni, nadaljnje odločitve pa bodo sprejeli glede na potrebe. Prav tako je poudaril, da so na vojaško vajo pod vodstvom Danske "na zavezniško in za zavezništvo pomembno območje" povabljene vse članice zveze Nato.

Svoje častnike na Grenlandijo napotilo več evropskih držav

Vlada je odločitev o napotitvi dveh častnikov, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi vojaške vaje Arktična odpornost, sprejela prejšnjo soboto na dopisni seji.

S to odločitvijo Slovenija sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Nekateri so se sicer vmes že vrnili v domovino.

Trump omilil grožnje o prevzemu lastništva nad Grenlandijo

Za napotitev vojakov so se evropske države odločile potem, ko je predsednik ZDA Donald Trump do nedavnega vztrajal pri prevzemu lastništva nad Grenlandijo tudi z uporabo sile. V nagovoru na Svetovnem gospodarskem forumu v sredo v Davosu se je nato odrekel možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad tem avtonomnim danskim ozemljem.

Trump je sicer po sredinem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike.

Preberite še: