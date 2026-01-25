Slovenski mladi upi v vzponu: zmaga za Tinkaro Komar in Izadoro Kopač

Avstrijski Eisenerz je gostil tekme celinskega pokala za smučarje skakalce in medcelinskega pokala za smučarke skakalce. Prvo tekmo slednjih je dobila Tinkara Komar, drugo pa Izadora Kopač, obe sta se razveselili prvih zmag v karieri na tekmah medcelinskega pokala.

Prvo tekmo skakalk je v Eisenerzu v svoj prid odločila Tinkara Komar in sicer z 99.5 in 98.5 metri ter 232,0 točkami. Le za točko je ugnala Izadoro Kopač, ki je skočila 95.5 in 98.5 metrov, zbrala pa je 231,0 točk. Družbo na zmagovalnem odru jima je delala Finka Oosa Thure s 102.5 in 101 metrom ter 228,7 točkami.

Ajda Košnjek je bila 9., Taja Sitar 16., Jerica Jesenko 20., Taja Košir pa mesto za njo.

Prvo tekmo skakalcev za točke celinskega pokala je dobil domačin Clemens Aigner s 106.5 in 103.5 metri ter 262,5 točkami pred Nemcem Luco Rothom, ki je skočil 103.5 in 106.5 metrov, zbral pa je 259,3 točk, tretji je bil še en domačin, Clemens Leitner in sicer s 104.5 in 102 metroma ter 258,5 točkami. Jernej Presečnik je bil najboljši Slovenec na 20. mestu, točke je na 27. osvojil še Maksim Bartolj.

Drugo tekmo skakalcev je dobil Avstrijec, Philipp Aschenwald s 100.5 metri in 113,7 točkami pred Norvežanom Adrianom Gundersrundom, ki je skočil 102.5 metrov in zbral 108,9 točk, tretji je bil Švicar Juri Kesseli z 99.5 metri in 106,4 točkami. Točke sta od Slovencev osvojila Nik Gostiša Lah na 20. in Jernej Presečnik na 30. mestu.

Zmaga Izadore Kopač na drugi tekmi v Eisenerzu. Foto: SloSki

Na drugi tekmi skakalk je v eni seriji prvo zmago v medcelinskem pokalu slavila Izadora Kopač s 93.5 metri in 116,8 točkami, imela je zelo slabe razmere, druga je bila Finka Sofia Mattila s 96 metri in 113,4 točkami, tretja pa Jesenko s 97 metri in 112,0 točkami. Komar je končala na 10. mestu, Sitar je bila 12., Košnjek 14., Košir pa je zasedla 26. mesto.

V skupnem seštevku medcelinskega pokala je Taja Terbovšek druga, Izadora Kopač pa tretja. Naslednje tekme bo gostil norveški Lillehammer.