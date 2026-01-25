Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V., STA

25. 1. 2026,
12.47

Nedelja, 25. 1. 2026, 12.47

1 ura, 12 minut

Črn konec tedna na smučiščih, v Švici in Avstriji trije mrtvi

N. V., STA

Na smučiščih v Švici in Avstriji se je ta konec tedna zgodilo več nesreč, v katerih so umrli trije ljudje, več je bilo poškodovanih, je danes sporočila policija obeh držav. V več primerih so trčili smučarji in deskarji na snegu.

Na smučišču Schmittenhöhe v kraju Zell am See na zahodu Avstrije je po trčenju z drugim smučarjem umrl avstrijski državljan, je sporočila policija zvezne dežele Solnograško. Drugega smučarja, najstnika, ki je skupaj z žensko zapustil kraj nesreče, še iščejo.

V švicarskem kantonu Obwalden sta na smučišču Melchsee-Frutt trčila deskar na snegu in smučar. Eden od njiju se je po navedbah policije smrtno poškodoval. Podrobnosti o okoliščinah nesreče za zdaj niso znane.

Med množično smučarsko tekmo s skoraj dva tisoč udeleženci v kraju Mürren na jugozahodu Švice pa se je 69-letni moški zgrudil in umrl kakih sto metrov pred ciljno črto. Tekmo so prekinili, potem ko je štartala približno polovica udeležencev.

Zgodilo se je še več drugih nesreč, vendar z manj resnimi posledicami. Na smučišču Grubigstein v avstrijski zvezni deželi Tirolska sta trčila nemška smučarka in deskar na snegu iz Romunije. Oba sta za kratek čas izgubila zavest.

