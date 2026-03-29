Dončića bo suspenz udaril po žepu, Nowitzki z veliko pohvalo

V ligi NBA odzvanja suspenz Luke Dončića, še bolj pa njegove odlične predstave v zadnjem času. O njih se je razgovoril tudi Dirk Nowitzki. V noči na ponedeljek bo sicer na sporedu devet tekem. Denver Nuggets, ki na zahodu dihajo za ovratnik Los Angeles Lakersom, bodo doma pričakali Golden State Warriors. Prvake Oklahomo City Thunder čaka srečanje z New York Knicks, Houston Rockets pa bodo na delu pri New Orleans Pelicans.

Los Angeles Lakers bodo znova na delu v noči na torek, ko pa se bodo brez suspendiranega Luke Dončića pomerili z Washington Wizards. Slovenski as je proti New Orleans Pelicans prejel 16. tehnično napako v sezoni, kar pomeni tekmo suspenza. Glede na plačno strukturo lige NBA suspenz za eno tekmo sorazmerno odšteje del košarkarjeve plače. Po podatkih analitikov lige bo tako Dončić "prikrajšan" za 264 tisoč dolarjev (228 tisoč evrov).

Kljub vsemu pa Dončić in Lakersi v zadnjem času igrajo imenitno, čeprav lestvica lige NBA Dončića v boju za MVP uvršča "šele" na četrto mesto. Jezerniki so sicer dobili zadnjih 14 od 16 tekem. O njihovi uspešnosti se je nazadnje razgovoril tudi nekdanji soigralec in velik prijatelj Dončića, Dirk Nowitzki. "Luka v zadnjem času igra res neverjetno. Že nekaj tednov je naravnost izjemen, v povprečju dosega skoraj 40 točk na tekmo … Prvič skupaj dlje časa igrajo LeBron, Luka in Reaves in počasi so našli svoje vloge v tej ekipi. LeBron je opravil izvrstno delo, ko se je malce povlekel nazaj in tako žaromete v napadu prepustil Reavesu in Luki. S takšno ekipo se ne želiš srečati v play-offu, sploh ker imajo tri košarkarje, ki lahko preobrnejo potek v končnici," je opozoril Nemec.

Liga NBA, 29. marec:

