Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
22. 1. 2026,
19.36

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,54

Natisni članek

Natisni članek
vojska Donald Trump Grenlandija ZDA Danska

Četrtek, 22. 1. 2026, 19.36

1 ura, 17 minut

Kako lahko ZDA "izklopijo" danska letala F-35

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,54
F-35 | Ker so danske vojaške zmogljivosti pretežno osredotočene na floto letal F-35, imajo ZDA v primeru morebitnega konflikta zagotovljeno prevlado v zraku. | Foto Guliverimage

Ker so danske vojaške zmogljivosti pretežno osredotočene na floto letal F-35, imajo ZDA v primeru morebitnega konflikta zagotovljeno prevlado v zraku.

Foto: Guliverimage

Večina danske vojaške moči je skoncentrirana v letalski floti, ki je pred kratkim vse zastarele lovce F-16A/B iz obdobja hladne vojne zamenjala za lovce pete generacije F-35. Dansko kraljevo letalstvo je s tem postalo tretje letalstvo na svetu, ki je v celoti prešlo na floto lovskih letal pete generacije. Programska oprema, logistični sistemi, podatkovne povezave in posodobitve lovcev F-35 v večji meri nadzorujejo Američani, kar bi lahko predstavljalo težavo v primeru stopnjevanja napetosti med ZDA in Dansko. Ugiba se, da v vojaškem letalu F-35 obstaja celo stikalo, s katerim ga Američani lahko "izklopijo".

ZDA so od 80. let prejšnjega stoletja uvedle obsežne omejitve glede tega, v kolikšni meri lahko kupci ameriških vojaških lovcev te upravljajo. Američani so najprej ustvarili centraliziran informacijsko-logistični sistem ( ALIS), katerega namen je bil avtomatizirati in povezati skoraj vse vidike delovanja, vzdrževanja in logistike vojaškega lovca F-35. ALIS je nato zamenjal sodobni informacijski in logistični sistem (ODIN), namenjen zanesljivemu, hitrejšemu in manj centraliziranemu upravljanju delovanja flote F-35. 

Ameriški vojni novinar in analitik Abraham Abrams je v svoji knjigi z naslovom F-35 Joint Strike Fighter: A Great and Terrible Program preučeval moč sistemov ALIS in ODIN kot sredstva za nadzor delovanja lovcev F-35. 

"ALIS bi se lahko uporabil za omejevanje in blokiranje dostopa strank do ključnih podatkov, kot so programski popravki. Prav tako bi se lahko uporabil kot protiobveščevalno orodje za natančno spremljanje operacij, kot so kdaj, kje in kako so leteli F-35. Poleg tega bi zagotovil vrsto drugih naprednih zaščitnih ukrepov za omejitev operacij F-35, če bi se izkazalo, da so v nasprotju z interesi ZDA," ugotavlja Abrams.

Znano je, da imata le Združeno kraljestvo in Izrael zadosten dostop do izvornih kod F-35, da bi lahko upravljala letalo z znatno stopnjo avtonomije, pri čemer so bile ZDA v obeh primerih sprva zelo zadržane pri zagotavljanju tega dostopa.

Stikalo za izklop

Vodja komunikacij pri nemškem obrambnem podjetju Hensoldt Joachim Schranzhofer je v začetku leta 2025 komentiral ranljivost Dancev v primeru morebitnih napetosti z ZDA. Ugiba se namreč, da v vojaškem letalu F-35 obstaja stikalo, s katerim ga Američani lahko "izklopijo". "Stikalo za izklop v letalu F-35 ni le govorica," pravi Schranzhofer.

Čeprav obsežen nadzor ZDA nad dansko floto letal F-35 ostaja njihova glavna prednost v zraku, je malo verjetno, da bi katerakoli stran dovolila, da se napetosti stopnjujejo do te mere, ko bi se uporabil sistem ODIN. Poleg tega bi ZDA s tem tvegale zmanjšanje zanimanja drugih držav za nakup njihovih vojaških letal.  

piloti KLM, letalo F-35 | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

vojska Donald Trump Grenlandija ZDA Danska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.