Kako lahko ZDA "izklopijo" danska letala F-35

Večina danske vojaške moči je skoncentrirana v letalski floti, ki je pred kratkim vse zastarele lovce F-16A/B iz obdobja hladne vojne zamenjala za lovce pete generacije F-35. Dansko kraljevo letalstvo je s tem postalo tretje letalstvo na svetu, ki je v celoti prešlo na floto lovskih letal pete generacije. Programska oprema, logistični sistemi, podatkovne povezave in posodobitve lovcev F-35 v večji meri nadzorujejo Američani, kar bi lahko predstavljalo težavo v primeru stopnjevanja napetosti med ZDA in Dansko. Ugiba se, da v vojaškem letalu F-35 obstaja celo stikalo, s katerim ga Američani lahko "izklopijo".

ZDA so od 80. let prejšnjega stoletja uvedle obsežne omejitve glede tega, v kolikšni meri lahko kupci ameriških vojaških lovcev te upravljajo. Američani so najprej ustvarili centraliziran informacijsko-logistični sistem ( ALIS), katerega namen je bil avtomatizirati in povezati skoraj vse vidike delovanja, vzdrževanja in logistike vojaškega lovca F-35. ALIS je nato zamenjal sodobni informacijski in logistični sistem (ODIN), namenjen zanesljivemu, hitrejšemu in manj centraliziranemu upravljanju delovanja flote F-35.

Ameriški vojni novinar in analitik Abraham Abrams je v svoji knjigi z naslovom F-35 Joint Strike Fighter: A Great and Terrible Program preučeval moč sistemov ALIS in ODIN kot sredstva za nadzor delovanja lovcev F-35.

"ALIS bi se lahko uporabil za omejevanje in blokiranje dostopa strank do ključnih podatkov, kot so programski popravki. Prav tako bi se lahko uporabil kot protiobveščevalno orodje za natančno spremljanje operacij, kot so kdaj, kje in kako so leteli F-35. Poleg tega bi zagotovil vrsto drugih naprednih zaščitnih ukrepov za omejitev operacij F-35, če bi se izkazalo, da so v nasprotju z interesi ZDA," ugotavlja Abrams.

Znano je, da imata le Združeno kraljestvo in Izrael zadosten dostop do izvornih kod F-35, da bi lahko upravljala letalo z znatno stopnjo avtonomije, pri čemer so bile ZDA v obeh primerih sprva zelo zadržane pri zagotavljanju tega dostopa.

Stikalo za izklop

Vodja komunikacij pri nemškem obrambnem podjetju Hensoldt Joachim Schranzhofer je v začetku leta 2025 komentiral ranljivost Dancev v primeru morebitnih napetosti z ZDA. Ugiba se namreč, da v vojaškem letalu F-35 obstaja stikalo, s katerim ga Američani lahko "izklopijo". "Stikalo za izklop v letalu F-35 ni le govorica," pravi Schranzhofer.

Čeprav obsežen nadzor ZDA nad dansko floto letal F-35 ostaja njihova glavna prednost v zraku, je malo verjetno, da bi katerakoli stran dovolila, da se napetosti stopnjujejo do te mere, ko bi se uporabil sistem ODIN. Poleg tega bi ZDA s tem tvegale zmanjšanje zanimanja drugih držav za nakup njihovih vojaških letal.

