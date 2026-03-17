Stavnice napovedujejo, da bo na Evroviziji zmagala ta pesem

Znani so vsi izvajalci in vse skladbe, ki bodo letos zazvenele na evrovizijskem odru. Stavnice trenutno napovedujejo, da bo zmaga šla na Finsko.

Slaba dva meseca pred začetkom jubilejnega 70. izbora za pesem Evrovizije, ki bo na Dunaju, je znanih vseh 35 skladb, ki bodo letos sodelovale na tekmovanju.

Zdaj, ko so vse sodelujoče države izbrale svoje predstavnike, je bolj realen postal tudi pogled na evrovizijske stavnice. Te sicer začnejo delovati, še preden so znani vsi sodelujoči glasbeniki, ob potrditvi vseh pa se običajno izkristalizira pogled na favorite.

Trenutno za najverjetnejšo zmagovalko velja Finska, ki jo na Evroviziji letos predstavljata violinistka Linda Lampenius in pevec Pete Parkkonen s pesmijo Liekinheitin.

Linda Lampenius in Pete Parkkonen nista le izvajalca, ampak tudi soavtorja skladbe, katere naslov v prevodu pomeni metalec ognja. Po njunih besedah govori o ognjenem in hkratni ledenem odnosu, o partnerju, ki je en trenutek vroč, nato pa se nenadoma ohladi, in o dialogu med dvema pogledoma: enem, ki se hoče približati, in enem, ki si ne upa prepustiti.

Skladba je na finskem nacionalnem izboru zmagala s premočno prednostjo pred preostalimi ter nemudoma postala uspešnica, v ogledih na YouTubu je celo zrušila rekorda preteklih finskih evrovizijskih predstavnikov Erike Vikman in Kaarije.

Kdo je še pri vrhu stavnic?

Evrovizijske stavnice na drugo mesto za Finsko postavljajo francosko predstavnico Monroe s pesmijo Regarde!, tik za petami ji je Danec Søren Torpegaard Lund s skladbo Før Vi Går Hjem, na četrtem je Grk Akylas s skladbo Ferto, na petem pa Avstralka Delta Goodrem s pesmijo Eclipse. Eva Marija Puc, pevka slovenskih korenin, ki bo na Dunaju zastopala Luksemburg, je trenutno na 15. mestu.

