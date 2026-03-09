Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
10.02

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Maraaya Evrovizija San Marino Luka Basi

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 10.02

8 minut

Luka Basi ostal brez nastopa na Evroviziji

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Basi, San Marino | V petkovem finalnem večeru je s spevno pesmijo Chicolo nastopil tudi Luka Basi. | Foto Instagram/Luka Basi

V petkovem finalnem večeru je s spevno pesmijo Chicolo nastopil tudi Luka Basi.

Foto: Instagram/Luka Basi

San Marino, kjer se je na nacionalnem izboru za evrovizijski nastop borilo tudi več Slovencev, na Dunaj pošilja italijansko pevko Senhit, ki je državo zastopala že dvakrat. Tako je v petkovem finalnem večeru odločila petčlanska žirija. Luka Basi, edini Slovenec, ki se mu je uspelo prebiti v finale, je tako ostal brez evrovizijske vstopnice.

Italijanska pevka Senhit med ljubitelji Evrovizije ni neznano ime. S pesmijo Stand By je San Marino prvič zastopala leta 2011 na Evroviziji v Düsseldorfu, leta 2021 pa so jo skupaj z ameriškim raperjem Flo Rido in pesmijo Adrenalina poslali še v Rotterdam. Tokrat se bo za čim višjo uvrstitev borila na Dunaju, kjer bo predstavila svojo skladbo Superstar, ki jo je posnela skupaj z Boy Georgeem.

"Bilo je izjemno, res čudovito. Noro sem užival."

V petkovem finalnem večeru je s spevno pesmijo Chicolo, pod katero so se podpisali duo Maraaya (Marjetka in Aleš Vovk) ter Charlie Mason, nastopil tudi Luka Basi. Čeprav se mu na Evrovizijo ni uspelo uvrstiti, je bil Luka Basi na svoj nastop in že samo na uvrstitev v finale izbora ponosen. "Bilo je izjemno, res čudovito. Noro sem užival. Občutki so bili naravnost fenomenalni, vzdušje pa resnično svetovno," je svoje misli po zaključku izbora strnil za portal Evrovizija.com. Dodal je, da mu je med nastopom skozi glavo švigalo ogromno misli, po dobrih dvajsetih sekundah pa si je rekel: "Luka, samo uživaj. Naredi to, kar znaš najbolje. Za ta nastop si res veliko treniral."

Na nacionalni evrovizijski izbor v San Marinu so se poleg Basija prijavili še trije slovenski izvajalci – duo Maraaya (Marjetka in Aleš Vovk), Luka Cvetičanin in PolarAce (Aleksej Ivačič Kolar). Zakoncema Vovk in Cvetičaninu se je uspelo prebiti do polfinala, medtem ko je Ivačič Kolar izpadel že prej.

Čeprav se mu na Evrovizijo ni uspelo uvrstiti, je bil Luka Basi na svoj nastop in že samo na uvrstitev v finale izbora ponosen. | Foto: Instagram/Luka Basi Čeprav se mu na Evrovizijo ni uspelo uvrstiti, je bil Luka Basi na svoj nastop in že samo na uvrstitev v finale izbora ponosen. Foto: Instagram/Luka Basi

Na Evroviziji na Dunaju, ki se je Slovenija zaradi bojkota ne bo udeležila, bo vendarle nastopila tudi slovenska pevka – 20-letna Eva Marija Puc bo zastopala Luksemburg. Predizbora bosta letos na sporedu 12. in 14. maja, finalni večer pa 16. maja.

Preberite še:

Luka Basi, Maraaya, San Marino
Trendi Maraaya na Evroviziji v barvah San Marina? "V to smo vstopili z veliko strasti."
Maraaya, Luka Basi, Luka Cvetičanin
Trendi Kar štirje Slovenci vedno bližje Evroviziji
Eva Marija, Evrovizija Luksemburg
Trendi Slovenka v Luksemburgu: Včasih kar pozabim, da me ljudje prepoznajo
Luka Basi, Maraaya
Trendi Luka Basi je Maraayo pustil za sabo in se v San Marinu uvrstil v evrovizijski finale
Maraaya Evrovizija San Marino Luka Basi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.