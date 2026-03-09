Luka Basi ostal brez nastopa na Evroviziji

San Marino, kjer se je na nacionalnem izboru za evrovizijski nastop borilo tudi več Slovencev, na Dunaj pošilja italijansko pevko Senhit, ki je državo zastopala že dvakrat. Tako je v petkovem finalnem večeru odločila petčlanska žirija. Luka Basi, edini Slovenec, ki se mu je uspelo prebiti v finale, je tako ostal brez evrovizijske vstopnice.

Italijanska pevka Senhit med ljubitelji Evrovizije ni neznano ime. S pesmijo Stand By je San Marino prvič zastopala leta 2011 na Evroviziji v Düsseldorfu, leta 2021 pa so jo skupaj z ameriškim raperjem Flo Rido in pesmijo Adrenalina poslali še v Rotterdam. Tokrat se bo za čim višjo uvrstitev borila na Dunaju, kjer bo predstavila svojo skladbo Superstar, ki jo je posnela skupaj z Boy Georgeem.

"Bilo je izjemno, res čudovito. Noro sem užival."

V petkovem finalnem večeru je s spevno pesmijo Chicolo, pod katero so se podpisali duo Maraaya (Marjetka in Aleš Vovk) ter Charlie Mason, nastopil tudi Luka Basi. Čeprav se mu na Evrovizijo ni uspelo uvrstiti, je bil Luka Basi na svoj nastop in že samo na uvrstitev v finale izbora ponosen. "Bilo je izjemno, res čudovito. Noro sem užival. Občutki so bili naravnost fenomenalni, vzdušje pa resnično svetovno," je svoje misli po zaključku izbora strnil za portal Evrovizija.com. Dodal je, da mu je med nastopom skozi glavo švigalo ogromno misli, po dobrih dvajsetih sekundah pa si je rekel: "Luka, samo uživaj. Naredi to, kar znaš najbolje. Za ta nastop si res veliko treniral."

Na nacionalni evrovizijski izbor v San Marinu so se poleg Basija prijavili še trije slovenski izvajalci – duo Maraaya (Marjetka in Aleš Vovk), Luka Cvetičanin in PolarAce (Aleksej Ivačič Kolar). Zakoncema Vovk in Cvetičaninu se je uspelo prebiti do polfinala, medtem ko je Ivačič Kolar izpadel že prej.

Eva Marija Puc bo zastopala Luksemburg. Predizbora bosta letos na sporedu 12. in 14. maja, finalni večer pa 16. maja. Na Evroviziji na Dunaju, ki se je Slovenija zaradi bojkota ne bo udeležila, bo vendarle nastopila tudi slovenska pevka – 20-letnabo zastopala Luksemburg. Predizbora bosta letos na sporedu 12. in 14. maja, finalni večer pa 16. maja.

