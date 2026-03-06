Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Evrovizija Luka Cvetičanin Maraaya Luka Basi

Petek, 6. 3. 2026, 7.06

4 minute

Luka Basi v San Marinu v evrovizijski finale, duo Maraaya in Luka Cvetičanin izpadla

Luka Basi, Maraaya | Foto Gaja Hanuna, Mediaspeed

Foto: Gaja Hanuna, Mediaspeed

V finalu izbora evrovizijskega predstavnika San Marina bo nastopil Luka Basi, medtem ko se duo Maraaya in Luka Cvetičanin s svojima skladbama nista uvrstila v nadaljevanje tekmovanja.

Evrovizijski izbor v San Marinu, ki poteka v več krogih, se bliža koncu. Ta teden so priredili dva polfinalna večera, v katerih so nastopili kar štirje Slovenci – duo Maraaya ter Luka Basi in Luka Cvetičanin, ki nastopa preprosto kot Luka.

V veliki finale, ki bo nocoj, se je izmed njih uvrstil Luka Basi s skladbo Chicolo. "Preplavljajo me čustva, kakršnih že dolgo nisem občutil," je za spletni portal Evrovizija.com Basi povedal po uvrstitvi v finale.

Duo Maraaya, ki je s skladbo Alu Alu obtičal v polfinalu, je poudaril, da razočaranja ni. "Pred razglasitvijo sva se z Raayem pogovarjala, da če je usojeno, da je med petimi finalisti le ena najina pesem, bi za ekipni duh najraje videla, da je to Luka Basi," je za Evrovizija.com zatrdila Marjetka Vovk.

Tudi Luka (Cvetičanin), ki je v San Marinu pred dvema letoma že tekmoval, takrat kot član skupine Booom!, na celotno izkušnjo kljub izpadu iz finala gleda pozitivno. Kot je poudaril za portal Evrovizija.com, je bila to predvsem priložnost za nastop na velikem odru in predstavitev pred novim občinstvom.

Evrovizija Luka Cvetičanin Maraaya Luka Basi
