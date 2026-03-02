Na festivalu Sanremo slavil Sal Da Vinci

Na festivalu italijanske popevke v Sanremu je s pesmijo Per sempre si (Za vedno da) slavil 56-letni Sal Da Vinci. Drugi je bil Sayf, ki je za zmagovalcem zaostal le za 0,3 odstotne točke.

V finalnem večeru je svoje pesmi predstavilo vseh 30 letošnjih udeležencev, nato pa so razglasili pet superfinalistov. V superfinale sta se poleg že omenjenih uvrstili še pevki Ditonellapiaga in Arisa, na petem mestu pa je pristal duet Fedez & Masini.

Z zmago na znamenitem glasbenem festivalu si je Da Vinci prislužil tudi pravico, da Italijo zastopa na tekmovanju za pesem Evrovizije. To bo letos med 12. in 16. majem na Dunaju.