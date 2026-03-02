Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
8.38

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Sal Da Vinci Italija Sanremo

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 8.38

1 ura, 29 minut

Na festivalu Sanremo slavil Sal Da Vinci

Avtorji:
N. V., STA

Sal Da Vinci | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Italija je na letošnjem Sanremu zmago podelila neapeljskemu pevcu Salu Da Vinciju.

Na festivalu italijanske popevke v Sanremu je s pesmijo Per sempre si (Za vedno da) slavil 56-letni Sal Da Vinci. Drugi je bil Sayf, ki je za zmagovalcem zaostal le za 0,3 odstotne točke.

V finalnem večeru je svoje pesmi predstavilo vseh 30 letošnjih udeležencev, nato pa so razglasili pet superfinalistov. V superfinale sta se poleg že omenjenih uvrstili še pevki Ditonellapiaga in Arisa, na petem mestu pa je pristal duet Fedez & Masini.

Z zmago na znamenitem glasbenem festivalu si je Da Vinci prislužil tudi pravico, da Italijo zastopa na tekmovanju za pesem Evrovizije. To bo letos med 12. in 16. majem na Dunaju.

