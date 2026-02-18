Kar štirje Slovenci vedno bližje Evroviziji

V ponedeljek in torek je televizija San Marino razglasila vseh 40 polfinalistov, ki se bodo pomerili za prestižni naziv predstavnika San Marina na Evroviziji. V drugem polfinalu projekta Dreaming San Marino 2026 se bodo v boj za sanmarinsko evrovizijsko vstopnico, čeprav Slovenije na Evroviziji letos ne bo, podali kar trije slovenski izvajalci, to so duet Maraaya, Luka Basi in Luka (Luka Cvetičanin).

V dveh polfinalih projekta Dreaming San Marino 2026 bo skupno nastopilo 40 polfinalistov, ki se bodo pomerili v dveh predizborih, 2. in 3. marca. Med njimi so tudi trije slovenski predstavniki: Maraaya s skladbo Alu Alu, Luka Basi s pesmijo Chicholo in tudi pevec Luka s pesmijo Where It Ends.

Trije slovenski izvajalci se bodo za finale pomerili v drugem polfinalnem večeru

V vsakem polfinalu bo nastopilo 20 tekmovalcev, v veliki finale pa se bo uvrstilo le pet najboljših, skupno bo tako iz dveh polfinalnih izborov v finalu na odru stalo deset nastopajočih. Veliki finale nacionalnega tekmovanja Dreaming San Marino Song Contest 2026 bo potekal 6. marca. Za vstopnico na Evroviziji se bo potegovalo 20 nastopajočih, deset iz dveh predizborov ter deset uveljavljenih glasbenikov, ki jih bo za finale izbrala produkcijska ekipa in ki se bodo predstavili v sklepnem večeru glasbenega tekmovanja, je poročal portal Evrovizija. Na koncu bo zmagovalca določila petčlanska žirija.

V obeh polfinalnih izborih letos prevladujejo italijanski izvajalci, ki se v zadnjih letih množično udeležujejo sanmarinskega evrovizijskega izbora.

20 izbranih nastopajočih za drugi polfinalni izbor, v katerem se bodo predstavili tudi trije slovenski izvajalci. Foto: SMTV

Tudi Luka Cvetičanin je že stal na sanmarinskem odru in prišel zelo daleč

Slovenska predstavnika duet Maraaya in Luko Basija ter pesmi, s katerimi se predstavljata, smo podrobneje že predstavili. Kdo pa je pevec, ki se v San Marinu predstavlja z umetniškim imenom Luka? Gre za glasbenika in pevca Luko Cvetičanina, ki je na sanmarinskem odru že stal. S skupino Booom! je namreč leta 2024 dosegel finale izbora, kjer so fantje zasedli odlično peto mesto.

Luka Basi s svojo skladbo Chicolo:

Duet Maraaya s skladbo Alu Alu:

Vstopnica za sanmarinskega evrovizijskega predstavnika se je izmuznila pevcu PolarAceu

Kot še poroča portal Evrovizija, se je za nastop v polfinalu boril tudi še en slovenski predstavnik, mladi glasbenik PolarAce (Aleksej Ivačič Kolar), ki pa ga strokovna komisija ni izbrala za polfinalni nastop. Slovenskemu občinstvu se je mladi izvajalec že predstavil na lanskoletni Emi in tudi v televizijskem šovu Slovenija ima talent.

