RTV Slovenija je predstavnika za Evrovizijo leta 2012 izbirala na nekoliko drugačen način, priredili so tekmovanje oziroma resničnostni šov Misija Evrovizija, v katerem so sodelovali mladi, še neuveljavljeni izvajalci, njihove nastope pa je ocenjevala žirija, v kateri je bila tudi Tina Marinšek, takrat pevka skupine Tabu.

O tej izkušnji je zdaj spregovorila v ŠOKkastu, podkastu Slovenskih novic, in razkrila, da kljub odličnim odzivom občinstva na oddajo sama z njo ni bila preveč zadovoljna.

"V ozadju se je dogajalo marsikaj"

"Želela sem si, da bi ti otroci vsaj z nečim odšli, ne pa, da so tam le za šov," je dejala, "prve mesece mi je bilo v redu, na koncu pa sem bila že zelo indiferentna, ker se je v ozadju dogajalo marsikaj in ker vidiš, kako je to. Otroci, ki so jih starši pripeljali z vseh koncev Slovenije in so si želeli ali pozornosti ali pet minut slave ali pa pokazati svoj talent, so potem videli, da so tam samo zato, da se iz njih dela šov. Razumem, to je televizija, a da bi vsaj vsak dobil nekaj, da gre malo bogatejši iz tega, da dobi nek pameten komentar, ki mu lahko koristi."

Prvi nastop poznejše zmagovalke Eve Boto pred žirijo:

Na Misiji Evrovizija je zmagala Eva Boto, ki je nato Slovenijo zastopala na Evroviziji v Bakuju, oddaja pa je skupaj z voditeljem Klemnom Slakonjo prejela več viktorjev.

Tina Marinšek je na Misiji Evrovizija v žiriji sedela z Jonasom Žnidaršičem, Darjo Švajger in Raayem. Kot je še povedala v podkastu, se je z Jonasom in Darjo zelo povezala, "z Raayem pa malo manj".

