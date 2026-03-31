Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
EBU Azija Evrovizija

Torek, 31. 3. 2026, 7.37

Ne, ni še prvi april: Evrovizija se širi v Azijo

Evrovizija Azija | Foto EBU

Foto: EBU

Novembra letos bodo v Bangkoku priredili prvo Evrovizijo v Aziji, na kateri se bodo pomerili predstavniki azijskih držav.

Vsaj deset držav bo nastopilo na prvi azijski Evroviziji, so sporočili iz Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki je odgovorna za širitev tega tekmovanja na vzhod. Za zdaj so udeležbo potrdili Tajska, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Vietnam, Kambodža, Laos, Bangladeš in Butan, pričakujejo pa, da se jim bo v prihodnjih tednih pridružilo še več držav.

Poglejte napovednik:

Evrovizija letos praznuje 70 let in ob tem jubileju so se pri EBU odločili, da je čas za novo poglavje v Aziji. Kot so pojasnili, je to celina "raznolikosti, ustvarjalnosti in kulturne identitete, ki ima korenine v istem duhu, ki je vedno definiral naše tekmovanje: združeni v glasbi."

Dodali so, da v Aziji do zdaj ni bilo podobnega dogodka, ki bi povezal vso celino, zato so prepričani, da bo azijska Evrovizija postala ena najodmevnejših zabavnih prireditev.

Kako bo potekalo tekmovanje?

Kot smo vajeni že z izvirne Evrovizije, bodo sodelujoče države na azijski Evroviziji svoje predstavnike izbrale na nacionalnih izborih, nato pa se pomerile na velikem finalu. Ta bo 14. novembra v Bangkoku, glavnem mestu Tajske.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
