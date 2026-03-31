Ne, ni še prvi april: Evrovizija se širi v Azijo

Novembra letos bodo v Bangkoku priredili prvo Evrovizijo v Aziji, na kateri se bodo pomerili predstavniki azijskih držav.

Vsaj deset držav bo nastopilo na prvi azijski Evroviziji, so sporočili iz Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki je odgovorna za širitev tega tekmovanja na vzhod. Za zdaj so udeležbo potrdili Tajska, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Vietnam, Kambodža, Laos, Bangladeš in Butan, pričakujejo pa, da se jim bo v prihodnjih tednih pridružilo še več držav.

Evrovizija letos praznuje 70 let in ob tem jubileju so se pri EBU odločili, da je čas za novo poglavje v Aziji. Kot so pojasnili, je to celina "raznolikosti, ustvarjalnosti in kulturne identitete, ki ima korenine v istem duhu, ki je vedno definiral naše tekmovanje: združeni v glasbi."

Dodali so, da v Aziji do zdaj ni bilo podobnega dogodka, ki bi povezal vso celino, zato so prepričani, da bo azijska Evrovizija postala ena najodmevnejših zabavnih prireditev.

Kako bo potekalo tekmovanje?

Kot smo vajeni že z izvirne Evrovizije, bodo sodelujoče države na azijski Evroviziji svoje predstavnike izbrale na nacionalnih izborih, nato pa se pomerile na velikem finalu. Ta bo 14. novembra v Bangkoku, glavnem mestu Tajske.

