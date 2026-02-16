Hrvaška na Evrovizijo pošilja skupino Lelek

Na hrvaškem evrovizijskem izboru Dora je zmago in vstopnico za Evrovizijo na Dunaju osvojila skupina Lelek s pesmijo Andromeda.

Na Dori 2026 je z največ glasovi tako strokovnih žirij kot občinstva slavila etno-pop zasedba Lelek. Njene pevke Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan in Marina Ramljak bodo Hrvaško na Dunaju predstavljale s pesmijo Andromeda, ki govori o "ženski vzdržljivosti, skupnem spominu in identiteta, ki se ohranja in prenaša skozi generacije."

Poglejte in prisluhnite:

Kot so pojasnile članice zasedbe Lelek, so bile navdih za pesem ženske katoliške veroizpovedi na ozemlju BiH v obdobju Otomanskega imperija. "Pesem govori o katoliških ženskah iz Bosne in Hercegovine oziroma tega ozemlja v času Otomanskega cesarstva, ki so se morale tetovirati in se označevati, da bi se zaščitile pred suženjstvom, poroko, ugrabitvijo, smrtjo," so pojasnile in dodale, da je sporočilo o ohranjanju identitete mogoče preslikati tudi na sedanji čas.

Oglejte si še: