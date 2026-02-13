Gledalci neizprosni do izvajalcev na Dori: "Kakšno bedno glasbeno sceno imamo, če je to najboljše"

V prvem polfinalnem večeru na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije je sinoči nastopilo 12 izvajalcev, ki so se pomerili za vstopnico v finale Dore. V finale se je uvrstilo osem izvajalcev, številni gledalci in poslušalci pa so po nastopih razpravljali predvsem o pevskih sposobnostih nastopajočih.

Sinoči se je osmim nastopajočim po zaslugi glasov občinstva uspelo uvrstiti v veliki finale Dore, ki bo na sporedu v nedeljo. V finale so se uvrstili izvajalci Lima Len, Alen Đuras, Noelle, LELEK, ToMa, Ema Bubić, Ananda in Cold Snap.

Po tem, ko je občinstvo povedalo svoje in so tudi nastopajoči opravili svoje delo na odru, so se na družbenih omrežjih, kot je to že v navadi, oglasili številni komentatorji. Ti so bili sicer zadovoljni z odrskimi nastopi oz. sceno na letošnji Dori, česar pa številni niso mogli reči za vokale nekaterih izvajalcev in so se v zapisih obregnili ob njihove nastope.

Prvi polfinalni večer je nastopila tudi zasedba Lelek in se uvrstila v finale. Foto: Pixsell/Neva Zganec

"Kaj se je zgodilo z vokali na Dori? Odrski nastopi so odlični, ampak vokali ..." se je na omrežju X oglasil eden izmed komentatorjev. Drugi, ki je komentiral dogajanje, je bil še ostrejši: "Preprosto mi ni jasno, da je od sto milijonov pesmi, ki so bile poslane na Doro, kot je izjavil Štengl, to resnično najboljše od vsega, kar imamo. Kakšno bedno glasbeno sceno imamo, če je to vrh popa."

"Za to balkansko tuljenje v Evropi ni točk ... razumite to že enkrat," je ostro zapisal eden izmed gledalcev.

V prvem polfinalnem večeru je nastopil tudi Tomislav Marić ToMa, ki se je uvrstil v finale Dore. Foto: Pixsell/Neva Zganec

Nocoj je na sporedu še drugi polfinale Dore, iz katerega bo znova po odločitvi občinstva (oziroma televizijskega glasovanja) v finale napredovalo osem novih finalistov. Nekateri poznavalci pravijo, da je v drugem polfinalu veliko "močnejših" izvajalcev in bo zato uvrstitev v finale Dore za njih še zahtevnejša.

V drugem polfinalu se bo predstavila tudi Slovenka, ki kotira visoko

V drugem polfinalu Dore bodo nastopili Ritam Noir s pesmijo Profumi di mare, Irma s pesmijo Ni traga, Gabrijel Ivić s pesmijo Light Up, slovenska pevka Zevin s pesmijo My Mind, Ivan Sever s pesmijo Crying Eyes, Lana Mandarić in Tama, Stela Rade z balado Nema te, Devin Juraj s pesmijo Over Me, osiješki raper Kandžija s pesmijo 3 užuju, Marko Kutlić s skladbo Neotuđivo, Sergej Božić s skladbo Scream in Lara Demarin s pesmijo Mantra. Hrvati bodo po nocojšnjem večeru tako vstopnico za finale dali še osmim novim izvajalcem, ki se bodo v nedeljo borili za naziv hrvaškega predstavnika na Evroviziji.

