Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
13. 2. 2026,
14.44

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
glasbeniki Hrvaška glasbeni festivali pevka Evrovizija Dora

Petek, 13. 2. 2026, 14.44

1 ura, 1 minuta

Gledalci neizprosni do izvajalcev na Dori: "Kakšno bedno glasbeno sceno imamo, če je to najboljše"

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Dora, prvi polfinale 2026 | Lima Len se je prebil skozi polfinalno sito in se s skladbo Raketa uvrstil v finale Dore. | Foto Pixsell/Neva Zganec

Lima Len se je prebil skozi polfinalno sito in se s skladbo Raketa uvrstil v finale Dore.

Foto: Pixsell/Neva Zganec

V prvem polfinalnem večeru na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije je sinoči nastopilo 12 izvajalcev, ki so se pomerili za vstopnico v finale Dore. V finale se je uvrstilo osem izvajalcev, številni gledalci in poslušalci pa so po nastopih razpravljali predvsem o pevskih sposobnostih nastopajočih.

Sinoči se je osmim nastopajočim po zaslugi glasov občinstva uspelo uvrstiti v veliki finale Dore, ki bo na sporedu v nedeljo. V finale so se uvrstili izvajalci Lima Len, Alen Đuras, Noelle, LELEK, ToMa, Ema Bubić, Ananda in Cold Snap.

Po tem, ko je občinstvo povedalo svoje in so tudi nastopajoči opravili svoje delo na odru, so se na družbenih omrežjih, kot je to že v navadi, oglasili številni komentatorji. Ti so bili sicer zadovoljni z odrskimi nastopi oz. sceno na letošnji Dori, česar pa številni niso mogli reči za vokale nekaterih izvajalcev in so se v zapisih obregnili ob njihove nastope.

Prvi polfinalni večer je nastopila tudi zasedba Lelek in se uvrstila v finale. | Foto: Pixsell/Neva Zganec Prvi polfinalni večer je nastopila tudi zasedba Lelek in se uvrstila v finale. Foto: Pixsell/Neva Zganec

"Kaj se je zgodilo z vokali na Dori? Odrski nastopi so odlični, ampak vokali ..." se je na omrežju X oglasil eden izmed komentatorjev. Drugi, ki je komentiral dogajanje, je bil še ostrejši: "Preprosto mi ni jasno, da je od sto milijonov pesmi, ki so bile poslane na Doro, kot je izjavil Štengl, to resnično najboljše od vsega, kar imamo. Kakšno bedno glasbeno sceno imamo, če je to vrh popa."

"Za to balkansko tuljenje v Evropi ni točk ... razumite to že enkrat," je ostro zapisal eden izmed gledalcev.

V prvem polfinalnem večeru je nastopil tudi Tomislav Marić ToMa, ki se je uvrstil v finale Dore. | Foto: Pixsell/Neva Zganec V prvem polfinalnem večeru je nastopil tudi Tomislav Marić ToMa, ki se je uvrstil v finale Dore. Foto: Pixsell/Neva Zganec

Nocoj je na sporedu še drugi polfinale Dore, iz katerega bo znova po odločitvi občinstva (oziroma televizijskega glasovanja) v finale napredovalo osem novih finalistov. Nekateri poznavalci pravijo, da je v drugem polfinalu veliko "močnejših" izvajalcev in bo zato uvrstitev v finale Dore za njih še zahtevnejša.

V drugem polfinalu se bo predstavila tudi Slovenka, ki kotira visoko

V drugem polfinalu Dore bodo nastopili Ritam Noir s pesmijo Profumi di mare, Irma s pesmijo Ni traga, Gabrijel Ivić s pesmijo Light Up, slovenska pevka Zevin s pesmijo My Mind, Ivan Sever s pesmijo Crying Eyes, Lana Mandarić in Tama, Stela Rade z balado Nema te, Devin Juraj s pesmijo Over Me, osiješki raper Kandžija s pesmijo 3 užuju, Marko Kutlić s skladbo Neotuđivo, Sergej Božić s skladbo Scream in Lara Demarin s pesmijo Mantra. Hrvati bodo po nocojšnjem večeru tako vstopnico za finale dali še osmim novim izvajalcem, ki se bodo v nedeljo borili za naziv hrvaškega predstavnika na Evroviziji.

Preberite še:

Baby Lasagna, Dora
Trendi So tekmovalcem hrvaškega izbora za Evrovizijo prepovedali omenjati Izrael?
ZEVIN, pevka
Trendi Slovenska pevka ZEVIN med favoritinjami hrvaškega izbora za Evrovizijo
Zevin
Trendi ZEVIN: slovenska pevka, ki se bo za nastop na Evroviziji borila na hrvaški Dori
Evrovizija
Trendi Slovenski glasbenici na tujih predizborih za pesem Evrovizije
glasbeniki Hrvaška glasbeni festivali pevka Evrovizija Dora
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.