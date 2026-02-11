Pred kratkim je postalo znano, da so se v boj za evrovizijsko vstopnico na tekmovanju v San Marinu prijavili tudi slovenski predstavniki – Luka Basi in duet Maraaya, ki so se odločili, da svojo evrovizijsko srečo tudi letos, čeprav Slovenije na Evroviziji ne bo, poskusijo (po)iskati na glasbenem tekmovanju v tujini. Tako Basiju kot Maraayi je že uspel preboj na naslednjo stopnjo tekmovanja, ki bo ta konec tedna. Basi se na tekmovanju predstavlja s skladbo Chicolo, medtem ko Maraaya prisega na skladbo Alu Alu. Pred ponovnim odhodom v žepno državo na vzhodni strani italijanskega škornja je za Siol.net o dosedanji izkušnji in razlogih za prijavo na tuj evrovizijski izbor spregovoril glasbeni duet Maraaya.

Luka Basi se je v boj za predstavnika San Marina podal s skladbo Chicolo in presenetil z nekoliko drugačnim stilom oziroma likom, ki ga predstavlja v pesmi. Maraaya je delček svoje skladbe Alu Alu, s katero se je duet prijavil na tekmovanje, objavil konec tedna. Kot je povedal Raay, sta bila "zelo presenečena nad odzivi, sploh v fazi, v kakršni smo trenutno". O udeležbi slovenski predstavniki povedo, da gre, čeprav je Evrovizija še daleč in do nje vodi še zelo dolga pot ter si v res ogromni konkurenci sploh ne želijo česarkoli obetati, predvsem za novo izkušnjo, a ob tem priznavajo, da je vedno lepo, ko te v tujini opazijo zaradi tvoje glasbe.

Novi izzivi: svojo glasbo želeli ponesti zunaj naših meja

O odločitvi in o tem, kaj jih je nagovorilo k temu, da se prijavijo v izbor za Pesem Evrovizije 2026 v San Marinu, je Marjetka Vovk, pevka dueta Maraaya, povedala, da gre v prvi vrsti za nove izzive. "Že v začetku lanskega leta smo se tako midva kot Luka Basi začeli pripravljati in želeli izkoristiti možnost in zanimanje, ki se nam je ponudilo, da bi svojo glasbo lahko ponesli tudi zunaj naših meja. Evrovizija je seveda lahko krasna odskočna deska za naše vizije, ki si jih želimo doseči v prihodnosti. Nastopati pred občinstvom, ki te za zdaj še ne pozna, je na neki način svežina za pevca, da se predstaviš s svojo osnovno esenco. In po prvem krogu avdicij smo prijetno presenečeni nad odzivom na naše nastope," je pevka povedala o prvih doživljanjih tujega izbora na poti do Evrovizije.

"V naših glavah je Evrovizija še daleč, čeprav smo v to vstopili z veliko strasti." Foto: Sigmalus Media

Raay je ob tem iskreno priznal, da je bil edini cilj, da se prijavijo na tovrstno tekmovanje, ustvarjanje nove glasbe. "Čeprav se morda sliši malo klišejsko – predvsem predstavitev naših pesmi širšemu občinstvu, trenutno tistemu, ki spremlja evrovizijske predizbore. V naših glavah je Evrovizija še daleč, čeprav smo v to vstopili z veliko strasti. Predizborov se lotevamo z veliko mero lahkotnosti, radovednosti, željo po novih izkušnjah. Vsak korak, ki si ga v življenju upaš narediti, prinaša napredek, občinstvo, nove priložnosti in to nas iskreno radosti," je svoje misli o tem, kako se pristop k tovrstnemu kreativnemu procesu za evrovizijsko skladbo razlikuje od njihovih drugih projektov, razgrnil Raay.

Izsek skladbe Alu Alu, ki jo izvaja Maraaya:

Ali se oba predstavnika nadejata napredovanja?

"Seveda si želimo priti čim dlje, ampak še bolj uživamo v procesu. Skozi prve avdicije in casting smo se uvrstili, konec tedna nas čaka nekaj novega. Kaj bo, ne vemo, pa vendar glasbo težko meriš samo po uspehu, ki je merjen v številkah," je svoje misli o tem, kaj pričakuje od avdicij, v katerih se bodo pomerili tudi z drugimi uveljavljenimi glasbeniki, in ali si obetajo napredovanja, strnila Marjetka Vovk.

Raay ob tem priznava, da so v prvi vrsti obeti predvsem novi izzivi. "Tako midva kot Luka Basi imamo izjemno priložnost, da naša glasba zazveni tudi na glasbenih trgih zunaj naših meja. Midva sva obudila lepo število tistih, ki so bili že pred desetimi leti navdušeni nad Here for you in najinim takratnim nastopom, Luko pa spoznavajo posredno v tej skupni zgodbi," je o svojih dozdajšnjih doživljanjih na sanmarinskem odru povedal Raay.

Maraaya se na evrovizijskem boju v San Marinu predstavlja s pesmijo Alu Alu. Foto: Neo Visuals

Marjetka Vovk razkrije, da njihovo pot in izkušnjo svojim sledilcem sproti predstavljajo na družbenih omrežjih. "Pot smo poimenovali kar San Marino Xperience. Za to tudi gre – za izkušnjo. Izbor in zgodba, povezana s San Marinom, sta ena od priložnosti pridobivanja novih poslušalcev. Kar zadeva San Marino – nastopati pred občinstvom, ki te za zdaj še ne pozna, je na neki način svežina za pevca, da se predstaviš s svojo osnovno esenco. In po prvem krogu avdicij smo prijetno presenečeni nad odzivom na naše nastope in glasbo," je ob tem povedala pevka dueta Maraaya, ki se konkurence na glasbenem tekmovanju ne boji oziroma je ne občuti.

Na konkurenco gledajo kot na nova glasbena prijateljstva

"Konkurenco gledamo predvsem kot na nova glasbena prijateljstva, mogoče se s kom povežemo in v prihodnosti naredimo kakšen skupen projekt. To so priložnosti, ko se lahko stkejo nova glasbena prijateljstva, poznanstva in predvsem nove glasbene energije," o tem, kako na tekmovanju gledajo na preostalo konkurenco, pove Marjetka Vovk.

Maraaya se predstavlja z diametralno nasprotno skladbo kot Basi

Za Siol.net je Maraaya razkrila tudi več podrobnosti o njuni in o skladbi Luke Basija, ter potegnila vzporednico s skladbo Here for you, s katero je duet Slovenijo na Evroviziji zastopal leta 2015. "Luka Basi se predstavlja s skladbo, polno zabave, sproščenosti, gre za nov slog, glasbeni lik, v katerega se je noro vživel, vse skupaj pa začini še s ščepcem humorja v liku, ki ga je sam razvil, že ko je bil star deset let. Zabava nas na vsakem koraku in to je nalezljiva energija pozitivnosti. Maraaya se predstavljava z diametralnim nasprotjem – najino besedilo je globoko sporočilo, kot nekakšen 'wake up call' človeštvu," je o skladbah povedala Marjetka in ob tem poudarila, da gre za popolnoma različni točki.

Izsek skladbe Chicolo, ki jo izvaja Luka Basi:

Tudi Raay se strinja, da ima njuna pesem "globoko sporočilo, ki se navezuje na čase, v katerih živimo", izvajata pa jo v angleščini. "Evrovizijska zgodba nama že iz najinih časov vedno diši, sploh po evrovizijski izkušnji, ki je bila ena lepših glasbenih izkušenj in kjer sva bila lepo sprejeta. Marjetkin glas v angleščini zveni prepričljivo, drugače in ponavadi požanje veliko zanimanja," še več podrobnosti o skladbah, s katerima se trije slovenski glasbeni izvajalci predstavljajo v San Marinu, povzame Raay.

"Luka Basi se predstavlja s skladbo, polno zabave, sproščenosti, gre za nov slog, glasbeni lik, v katerega se je noro vživel, zraven pa vse skupaj začini še s ščepcem humorja v liku, ki ga je sam razvil, že ko je bil star deset let," o Basijevi skladbi in liku za Siol.net razkrije duet Maraaya. Foto: Sigmalus Media

Na vprašanje, ali je njihova prijava na tuj izbor povezana tudi s slovensko odločitvijo, da letos na Evrovizijo ne pošlje svojega predstavnika, je Raay odgovoril: "Ko smo se o tem že odločali in se igrali z idejo za sodelovanje na predizboru v San Marinu, še nismo vedeli, da Slovenija ne bo sodelovala. Odločitev o tem, da bi z eno od pesmi, ki smo jih ustvarjali, lahko šli v evrovizijsko zgodbo, je pri Maraayi simbolično padla že takoj, ko je maja zmagala Avstrija, kar je bilo točno deset let po najinem nastopu na Evroviziji," je odgovoril Raay in priznal, da so o sodelovanju Luke Basija na morebitnem predizboru katere od držav, ki to možnost ponujajo, začeli razmišljati, ko se je v začetku leta začela razvijati priložnost o preboju zunaj slovenskih in hrvaških meja.

Raay: Vsaka država ima svojo vizijo in svoj okus

"Nisem povsem prepričan, da bi naše pesmi lahko bile uspešne pri preboju na Emo, saj je izbor pesmi za San Marino žanrsko nekoliko drugačen od tega, kar ponavadi lahko slišimo na Emi. Vsaka država ima svojo vizijo in svoj okus in prav je tako," je o svoji odločitvi, da se prijavijo na tuj izbor zunaj slovenskih meja, še povedal glasbeni producent in polovica dueta Maraaya.

Kako poteka izbor za evrovizijskega predstavnika v San Marinu?

13. februarja se bodo Luka Basi in Maraaya na t. i. Stage & Live Academy potegovali za preboj v polfinale in finale evrovizijske zgodbe v San Marinu. V prvi fazi tekmovanja so se do 1. februarja odvijale avdicije, na katerih je produkcijska ekipa izmed več kot 800 sodelujočih izbrala glasbenike, ki so napredovali v naslednji krog, v t. i. Stage & Live Academy. V drugi fazi tekmovanja, Akademiji, ki bo potekala od 12. do 15. februarja 2026 in bo sestavljena iz osmih oddaj, bo v vsaki sodelovalo 30 pevcev. V njej lahko glasbeniki sodelujejo le z eno skladbo, komisija pa bo iz vsake oddaje izbrala pet ustvarjalcev, ki bodo napredovali v polfinale, kjer bo skupno izbranih 40 polfinalistov. Ti se bodo pomerili v dveh predizborih, 2. in 3. marca. V vsakem predizboru bo nastopilo 20 tekmovalcev, v veliki finale pa se jih bo uvrstilo le pet najboljših, skupaj torej deset, poroča portal Evrovizija.



Finale nacionalnega tekmovanja Dreaming San Marino Song Contest 2026 bo potekalo 6. marca. Za evrovizijsko vstopnico in predstavnika San Marina na Evroviziji se bo potegovalo 20 nastopajočih – deset iz dveh predizborov in deset uveljavljenih glasbenikov, ki jih bo izbrala produkcijska ekipa in se bodo samodejno predstavili v sklepnem večeru. Na koncu bo zmagovalca določila petčlanska žirija.

