To kombinacijo Sanje Grohar boste želeli obleči tudi vi

Velika noč je odlična priložnost, da v svoj dom vnesete svežino in pomladno energijo. Prostor lahko popestrite s cvetjem, nežnimi dekoracijami in svetlimi barvami, vendar ne pozabite, da k celotni atmosferi pomembno prispeva tudi vaša izbira oblačil. Stajling, ki je kot nalašč za velikonočno druženje, smo zasledili pri vplivnici Sanji Grohar. Gre za kombinacijo, ki združuje eleganco, svežino in igrivost, hkrati pa ostaja izjemno nosljiva. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko ta videz ustvarite tudi vi.

Rumen suknjič

Rumen suknjič je ključni kos tega stajlinga. Barva simbolizira pomlad, toplino in optimizem, zato je popolna izbira za praznične dni. Izberite kroj, ki lepo pade na telo in ga lahko kombinirate tako z elegantnimi kot bolj sproščenimi kosi.

Rumene hlače

Za popoln učinek se odločite za ujemajoče se rumene hlače. Tak komplet deluje izredno sofisticirano, a hkrati sveže in moderno. Če želite nekoliko bolj umirjen videz, lahko izberete tudi hlače v svetlejšem ali pastelno rumenem odtenku.

Bela majica

Bela majica poskrbi za ravnovesje in čistino celotnega videza. Gre za preprost, a nepogrešljiv kos, ki omogoča, da rumena barva pride do izraza. Izberite kakovosten material in lepo prilegajoč kroj, saj bo to dodatno poudarilo eleganco celotnega stajlinga.

