Brez presenečenja ACH Volleyja v Turčiji

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana so slab teden po prvi zmagi v letošnji sezoni skupinskega dela lige prvakov gostovali pri favoritu skupine, turškem Ziraat Bankasi, in izgubili brez osvojenega niza. Turška zasedba je četrto zmago vknjižila s 3:0 (21, 21, 20).

ACH Volley je bil gostiteljem enakovreden v prvih dveh nizih. V uvodnem predvsem na začetku, a je bil za njih usoden njegov srednji del, v drugem pa končnica, pred katero je ACH še vodil z 20:19, nato pa začel nizati napake. V tretjem pa so domači zanesljivo povedli že na začetku, nato pa tekmecem niso dovolili, da se nevarno približa.

V vseh nizih je bil odločilen predvsem servis. Ljubljančani so z njim veliko tvegali, a z izjemo začetka tekme posebno uspešno niso bili. Na drugi strani pa domači z njim niso delali napak, čeprav niso dosegli toliko asov kot v Ljubljani.

Foto: CEV

Pri domačih je bil s 16 točkami najučinkovitejši Nimir Abdel-Aziz, isto število točk je na drugi strani dosegel nekdanji igralec Ziraata Tonček Štern.

ACH Volley v soboto čaka finale pokala Slovenije, v Celju bo vlogo favorita poskušal upravičiti proti Panviti Pomgrad. Naslednjo tekmo lige prvakova pa bo ljubljanska ekipa igrala 12. februarja, ko bo v Ljubljani gostoval Trentino.

Liga prvakov, četrti krog

Torek, 27. januar

Sreda, 28. januar

Četrtek, 29. januar

Lestvice:

