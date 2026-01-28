Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Ziraat Bankası odbojkarska liga prvakov odbojka ACH Volley

Odbojkarska liga prvakov, skupinski del, četrti krog

Brez presenečenja ACH Volleyja v Turčiji

Ziraat Bankkart : ACH Volley | ACH Volley je na gostovanju pri Ziraat Bankasi izgubi z 0:3. | Foto CEV

ACH Volley je na gostovanju pri Ziraat Bankasi izgubi z 0:3.

Foto: CEV

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana so slab teden po prvi zmagi v letošnji sezoni skupinskega dela lige prvakov gostovali pri favoritu skupine, turškem Ziraat Bankasi, in izgubili brez osvojenega niza. Turška zasedba je četrto zmago vknjižila s 3:0 (21, 21, 20).

ACH Volley, liga prvakov
Sportal ACH Volley do prve zmage. V Tivoliju padel Mujanovićev Tours.

ACH Volley je bil gostiteljem enakovreden v prvih dveh nizih. V uvodnem predvsem na začetku, a je bil za njih usoden njegov srednji del, v drugem pa končnica, pred katero je ACH še vodil z 20:19, nato pa začel nizati napake. V tretjem pa so domači zanesljivo povedli že na začetku, nato pa tekmecem niso dovolili, da se nevarno približa.

V vseh nizih je bil odločilen predvsem servis. Ljubljančani so z njim veliko tvegali, a z izjemo začetka tekme posebno uspešno niso bili. Na drugi strani pa domači z njim niso delali napak, čeprav niso dosegli toliko asov kot v Ljubljani.

Ziraat Bankkart : ACH Volley | Foto: CEV Foto: CEV

Pri domačih je bil s 16 točkami najučinkovitejši Nimir Abdel-Aziz, isto število točk je na drugi strani dosegel nekdanji igralec Ziraata Tonček Štern.

ACH Volley v soboto čaka finale pokala Slovenije, v Celju bo vlogo favorita poskušal upravičiti proti Panviti Pomgrad. Naslednjo tekmo lige prvakova pa bo ljubljanska ekipa igrala 12. februarja, ko bo v Ljubljani gostoval Trentino.

Liga prvakov, četrti krog

Torek, 27. januar

Sreda, 28. januar

Četrtek, 29. januar

Lestvice:

