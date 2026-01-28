Požar popolnoma uničil stanovanjski in gospodarski objekt

Gasilci PGD so bili v zgodnjih jutranjih urah obveščeni in aktivirani za obsežen požar gospodarskega in stanovanjskega objekta v kraju Ličenca, v občini Slovenske Konjice. Kot je razvidno iz fotografij, so požar pogasili, objekta pa sta bila v njem popolnoma uničena.

O obsežnem požaru so bili gasilci obveščeni ob 2.39. Kot so v PGD Loče sporočili po interventni akciji, so bili objekti v požaru povsem uničeni. Dodali so, da so na intervenciji sodelovali z gasilci PGD Tepanje, PGD Žiče, PGD Slovenske Konjice, PGD Videž in PGD Slovenska Bistrica.