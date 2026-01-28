V smučarskem letovišču izbruhnil požar: sto gasilcev se še vedno bori z ognjem

V enem izmed hotelov v francoskem smučarskem letovišču Courchevel je v torek zvečer izbruhnil požar, zaradi česar so morali evakuirati 83 gostov. Gasilci se še vedno borijo z ognjem, ki bi se lahko še razširil. Zaradi potencialne nevarnosti so danes zjutraj evakuirali tudi okrog 200 gostov sosednjega hotela. Smrtnih žrtev ali poškodovanih ni bilo.

V luksuznem hotelu Grandes Alpes v francoskem alpskem letovišču Courchevel je v torek okrog 19. ure izbruhnil požar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzrok požara za zdaj ni znan. Požar, ki je izbruhnil na podstrešju, se je hitro razširil po ostrešju stavbe, katere zunanji del je večinoma lesen.

🇫🇷 COURCHEVEL INCENDIE DE L'HÔTEL DES GRANDES ALPES.

270 personnes ont dû être évacuées en tout, avec également celles présentes dans l'hôtel Lana. 115 pompiers sont mobilisés.

Le feu s'est déclaré au niveau de la toiture de cet établissement 5 étoiles. La centaine de personnes… pic.twitter.com/3ezEZfHXB0 — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) January 28, 2026

Evakuirali so 83 gostov, potem še 200 iz sosednjih stavb

Gasilci so se nemudoma odzvali in v torek zvečer evakuirali 83 gostov hotela. Požara jim do danes zjutraj še ni uspelo pogasiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da gre za zapleteno operacijo, poročajo francoski in britanski mediji.

Na terenu ostaja več kot sto gasilcev, ki so posvarili pred nevarnostjo širitve požara na sosednje stavbe. Zaradi potencialne nevarnosti so evakuirali tudi približno 200 gostov bližnjega hotela Le Lana, še poročata AFP in agencija Reuters.

Smrtnih žrtev ali poškodovanih po navedbah gasilcev na srečo ni bilo, evakuirano osebje in goste pa so začasno nastanili v okoliških hotelih.