Vladna odločitev o podaljšanju veljavnosti letnih elektronskih vinjet za štiri mesece, sprejeta v okviru interventnega zakona zaradi obsežnih del in zastojev na avtocestah, ima večinsko podporo javnosti. To kaže najnovejša javnomnenjska raziskava, ki jo je za Siol izvedel Valicon. Razkriva, da večina vprašanih ukrep ocenjuje pozitivno ter ga razume kot upravičen odziv na razmere na cestnem omrežju. Predsednik vlade Robert Golob je že ob napovedi ukrepa pojasnil, da se je Dars skupaj z ministrstvom za infrastrukturo po dolgem času lotil prepotrebne obnove in sanacije celotnega avtocestnega omrežja, odločitev o podaljšanju veljavnosti vinjet pa označil za logičen ukrep v času številnih zastojev: "Nekatere ukrepe je enostavno treba izpeljati, tudi če niso popularni."

Odločitev vlade, da je nekaterim imetnikom letnih e-vinjet podaljšala njihovo veljavnost, pozitivno ocenjuje 62,7 odstotka vprašanih. Med njimi jih 35,1 odstotka ukrep ocenjuje zelo pozitivno, 27,6 odstotka pa precej pozitivno. Nevtralno stališče je zavzelo 21,9 odstotka vprašanih, 3,8 odstotka ukrepa ne pozna ali se do njega ne zna opredeliti, negativno oceno pa je izrazil le manjši del anketirancev.

Razmere na cestah kot upravičen razlog za podaljšanje vinjet

Raziskava je pokazala tudi, kako javnost ocenjuje stališče, da so zastoji in dolgotrajna dela na avtocestah upravičen razlog za podaljšanje veljavnosti letnih vinjet. Skoraj polovica vprašanih, natančneje 43,8 odstotka, se s trditvijo povsem strinja, dodatnih 23,4 odstotka pa se z njo pretežno strinja. Skupaj to pomeni 67,2 odstotka vprašanih, ki razmere na cestah vidijo kot utemeljen razlog za odločitev vlade o podaljšanju vinjet.

Nasprotno stališče je izrazil bistveno manjši delež anketirancev: da se s trditvijo sploh ne strinjajo ali se z njo pretežno ne strinjajo, je odgovorilo 17,3 odstotka vprašanih. Nevtralno stališče je zavzela dobra desetina vprašanih, medtem ko se je le manjši delež do vprašanja opredelil z odgovorom, da mnenja nima.

Pragmatičen ukrep, ki mu javnost večinsko pritrjuje

Ob razpravah, ki so ob uvedbi ukrepa stekle v javnosti, je vlada pojasnjevala, da gre za pragmatičen odziv na izjemne razmere na avtocestnem omrežju, kjer so dolgotrajna dela in zastoji bistveno vplivali na vsakodnevno mobilnost voznikov. Predsednik vlade Robert Golob je v tem okviru poudaril, da je bil namen ukrepa predvsem zagotoviti večjo pravičnost do uporabnikov cestne infrastrukture, ki so zaradi razmer dobili manj, kot so ob nakupu letne vinjete pričakovali. Tudi rezultati javnomnenjske raziskave kažejo, da takšno razumevanje ukrepa prevladuje med anketiranci.