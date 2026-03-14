Robert Golob prehitel Janeza Janšo

Po najnovejši javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Dnevnik izvedla Ninamedia, je Gibanje Svoboda Roberta Goloba prehitelo Janševo SDS. Združeni Levica in Vesna sta medtem dohiteli SD.

V primerjavi z zadnjo anketo, ki jo je Ninamedia konec februarja izvedla za Dnevnik, se je podpora Gibanju Svoboda zvišala za eno odstotno točko, s 23,1 na 24,1 odstotka. S tem je Svoboda prehitela SDS Janeza Janše, ki ostaja pri 23,3-odstotni podpori. Če pogledamo le opredeljene udeležence volitev, pa bi Gibanje Svoboda prejelo 27,5 odstotka podpore, SDS pa 26,7 odstotka.

Višji delež ljudi, ki delo vlade ocenjujejo kot uspešno

Nespremenjeno podporo so izmerili stranki SD, in sicer 8,2 odstotka. Podpora Levici in Vesni se je okrepila s 7,8 odstotka na 8,2 odstotka, s čimer so se izenačili s SD.

Podpora NSi, SLS in Fokus je padla za eno odstotno točko, na 8,1 odstotka. Tudi Demokratom Anžeta Logarja kaže slabše kot pred 14 dnevi, saj so s 7,4 odstotka padli na 7 odstotkov. Glede na rezultate, ki jih je objavil Dnevnik, bi se lahko v parlament uvrstila tudi Resnica Zorana Stevanovića.

Zvišal se je tudi delež prebivalcev Slovenije, ki delo vlade ocenjujejo kot uspešno, poroča Dnevnik.