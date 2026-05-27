M. L.

V Italiji zaradi vročinskega vala najvišje opozorilo za štiri mesta

Italijansko ministrstvo za zdravje je za četrtek izdalo najvišje, rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za štiri večja mesta – Rim, Firence, Bologno in Torino. Sredi vročinskega vala, ki je zajel velik del Evrope, so v posameznih delih Italije že zabeležili temperature nad 30 stopinj Celzija. Po napovedih naj bi se v petek temperature začele zniževati.

Rdeče opozorilo pomeni, da bi lahko tudi zdravi posamezniki občutili negativne učinke zaradi neobičajno visokih temperatur za ta letni čas.

Že za danes je ministrstvo za zdravje za 14 mest razglasilo oranžno opozorilo, ki opozarja predvsem na tveganja za ranljive skupine, kot so starejši in kronični bolniki. Med mesti z oranžnim opozorilom sta tudi Trst in Benetke, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Rimski župan Roberto Gualtieri je medtem podpisal odlok o ukrepih za preprečevanje požarov in obvladovanje tveganj v času vročinskih valov. Med drugim določa, da morajo biti javne stavbe s hlajenjem odprte za prebivalce ob rdečem opozorilu, delavci v gradbeništvu in kmetijstvu pa morajo v najbolj vročem delu dneva počivati v senci ali klimatiziranih prostorih. 

Odlok predvideva tudi uporabo prezračevalnih in hladilnih sistemov tam, kjer je to potrebno.

V Italiji sicer v zadnjih letih beležijo več smrti gradbenih delavcev, povezanih z delom v ekstremnih vročinskih razmerah.

