Javnomnenjske raziskave že več mesecev kažejo precej jasno sliko političnega prostora: predvolilna tekma se vse bolj oblikuje okoli dveh večjih političnih polov. "Dolgo časa je veljalo, da je desnica levici očitala neko radikalnost, negotovost, tveganje. Danes pa se je zgodilo ravno obratno," je v predvolilni oddaji na Siol.net opozoril politični analitik Samo Uhan, ki meni, da danes politike levih strank ponujajo predvidljivost, varnost in modele, ki vsakega opolnomočijo v tem, kar počne, desnica pa ponuja desno revolucijo, da vse zreducira na nekaj identitetnih bitk in to uporabi kot orodje delitve. "To je tvegana igra in, če ni učinkov, kot si jih akterji želijo, pridemo do radikalizacije, ki nas pripelje v popolne ekstreme," je bil jasen.

Da javnomnenjske raziskave že dlje časa kažejo, da se politična tekma oblikuje okoli dveh največjih političnih akterjev, kjer volivci ne glasujejo le za neko politično opcijo, ampak morda proti drugi, je v Siolovi oddaji, kjer sta komentatorja razpravljala o oblikovanju dveh političnih blokov, potrdil tudi politični analitik Gorazd Kovačič. Ta pravi, da gre za sicer tradicionalno značilnost polarizacije političnega prostora v Sloveniji, a letos je po njegovem mnenju nekoliko drugače. Meni, da je pri vseh ključnih vprašanjih, kot so javno zdravstvo, dolgotrajna oskrba, dohodninska politika in božičnica, izrazita interesna polarizacija, ki je v resnici razredna.

"Desnica zastopa interese kapitala oziroma tistih, ki so premožni oziroma zaslužijo veliko. Kapital se že ves čas delovanja te vlade vpleta v javno razpoloženje, ustvarja vtis izrednih razmer, nastopa iz neke pozicije vednosti in svoje partikularne interese prodaja kot nek obči pogled na objektivno stanje stvari, ki je takšen, da naj bi vlada delala kapitalne neumnosti," je pojasnil svoje stališče.

"Ali zaupati nekomu, ki nenehno straši, ali nekomu, ki rešuje probleme ljudi?"

Na drugi strani pa so stranke sedanje vladne koalicije po mnenju Kovačiča povlekle poteze, ki koristijo tistim, ki živijo od dela. Med drugim so dvignili dohodke ljudi, z uvedbo finančne sheme za izvajanje dolgotrajne oskrbe so poskrbeli za večjo varnost ranljivih, izpeljali so pokojninsko reformo, popravili plače v javnem sektorju in dvignili minimalno plačo. "Posegli so v razporejanje tega, kar družba kot celota ustvari – med delo in kapital – v korist dela. In kapital je zato besen, organizirane skupine kapitala so besne in skušajo rušiti vlado že par let ter niti ne skrivajo svojih zelo jasnih simpatij do desnih strank."

Po mnenju Kovačiča prihaja do trka dveh svetov, kjer bodo ljudje odločili, ali velja zaupati nekomu, ki nenehno straši in ščuva, ali nekomu, ki deluje državniško in rešuje realne probleme ljudi. Foto: Jan Lukanović Kovačič je mnenja, da je jasno vidna situacija, kjer desnica s ščuvanjem proti raznim namišljenim skupinam in sovražnikom radikalizira skrajno desne volivce, kar druge volivce, ki so verjetno v večini, odbija. Na drugi strani pa imamo vladne stranke, ki ljudi s svojim delovanjem nagovarjajo racionalno na podlagi njihovih interesov ter rešujejo krizne ali strukturne probleme. "Zadnjo takšno situacijo smo videli, ko je desnica skočila v zrak, da je vlada blazno neučinkovita pri evakuaciji naših državljanov z Bližnjega vzhoda. Kmalu se je pokazalo, da je Slovenija tako rekoč najbolj uspešna v Evropi, in to zaradi tega, ker je vlada vodila korektno politiko v mednarodnih odnosih in priznala Palestino," je pojasnil Kovačič.

Poudaril je, da je slovenska vlada na krizno situacijo odreagirala zelo zrelo, pri tem pa tudi opozorila na to, kdo je sploh sprožil krizo: "Skrajna desnica, v tem primeru ameriška, ki ves čas dela probleme. In njen zaveznik je nekdo, ki ga je retorično inštruirala, to je naša vodilna opozicijska stranka, ki ni uspela obsoditi tistih, ki so sprožili to vojno." Po njegovem mnenju tako prihaja do trka dveh svetov, kjer bodo ljudje odločili, ali velja zaupati nekomu, ki nenehno straši in ščuva, ali nekomu, ki deluje državniško in rešuje realne probleme ljudi.

Razklanost ni tolikšna, kot se zdi

Sociolog Uhan je ob tem izpostavil, da je treba razlikovati med ad hoc raziskavami, ki so legitimno orodje za opazovanje distribucije glasov pri podpori strank, in javnomnenjskimi raziskavami, iz katerih je mogoče prepoznati vrednotni profil populacije. "In tu nastane zanimiva situacija. Že dolgo časa živimo v prepričanju o popolni razklanosti slovenskega volilnega telesa. Če pogledamo vrednotne preference, pa ugotovimo, da te razklanosti ni toliko, kot si mislimo, ali pa vsaj ni takšna, kot se zdi."

V oddaji sta komentatorja spregovorila tudi o t. i. sredinski razvojni koaliciji, za katero je Uhan dejal, da je popolnoma prazen in vsebinsko izpraznjen pojem, ki predstavlja generator politične korupcije: "Pomeni, da ne razmišljaš o koristih skupnosti, temveč pomiriš duhove na eni ali drugi strani, levi ali desni." Kovačič pa je opozoril na možnost oblikovanja ideološke sredine, če ne Golob ne Janša ne bosta zbrala dovolj mandatov za sestavo vlade.

V predvolilni oddaji na Siol.net sta komentatorja spregovorila tudi o t. i. sredinski razvojni koaliciji. Foto: Jan Lukanović