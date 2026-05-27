Zelenski obupano Trumpu: Prosim ...#vŽivo

Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli nove medsebojne napade z raketami in droni. V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk je bilo ranjenih šest ljudi. O dveh ranjenih poročajo tudi iz ruske regije Rostov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu poslal nujno pismo, v katerem ga je opozoril na vse večje pomanjkanje ukrajinskih sistemov zračne obrambe, predvsem zmogljivosti protibalistične obrambe, poroča Kyiv Independent.

16.30 Zelenski Trumpu poslal pismo

10.15 V medsebojni napadih Rusije in Ukrajine več ranjenih

"Razmere so kritične. Prosim ...," je Volodimir Zečenski v pismu sporočil Donaldu Trumpu in ga opozoril na zaskrbljujoče pomanjkanje ukrajinskih sistemov zračne obrambe. Poziv je poslal v času, ko Rusija stopnjuje obsežne zračne napade na Ukrajino in javno grozi z novim valom napadov na dolge razdalje na Kijev, vključno z napadi na lokacije, ki jih je Moskva opisala kot ukrajinska "središča odločanja".

"Kar zadeva protiletalsko raketno obrambo, se zanašamo na naše prijatelje," še piše v pismu, ki ga je videl Kyiv Independent. "Ko pa gre za balistično raketno obrambo, smo skoraj izključno odvisni od Združenih držav."

Ukrajinski uradniki se bojijo, da bi omejena zaloga prestreznikov Patriot in drugih sistemov z Zahoda komaj vzdržala tolikšno bombardiranje. "Razmere so resnično težke glede protibalistične obrambe," je za Kyiv Independent pizjavila oseba, ki je seznanjena s tem vprašanjem. Po besedah ​​uradnikov je ukrajinska veleposlanica v ZDA Olga Stefanišina pismo dostavila v Belo hišo, predsedniku predstavniškega doma Miku Johnsonu in drugim članom kongresa.

Po navedbah guvernerja Dnipropetrovska Oleksandra Ganže so ruske sile izvedle okoli 20 napadov na regijo, v katerih je bilo ranjenih najmanj šest ljudi. Poškodovanih je bilo tudi več objektov in avtomobilov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Tarča napadov z droni in raketami je bilo tudi več ruskih regij. Skupno je zračna obramba po navedbah Moskve sestrelila 140 ukrajinskih dronov.

V ukrajinskem napadu na regijo Rostov sta bili ranjeni dve osebi, od katerih je ena v kritičnem stanju, je sporočil guverner regije Jurij Sljusar.

Ukrajinske sile so napadle tudi zasedeni polotok Krim. Ena od raket je zadela stavbo ruske centralne banke v Sevastopolu, o morebitnih ranjenih pa za zdaj ne poročajo. Tamkajšnje proruske oblasti sicer ocenjujejo, da so bile v napadih uporabljene tudi rakete storm shadow, navaja ruska tiskovna agencija Tass.