Slovenija v Stožicah po nujne točke za napredovanje

Futsal reprezentanca Slovenije bo nocoj v Stožicah odigrala drugo tekmo na evropskem prvenstvu. Po visokem uvodnem porazu proti favoritom turnirja Špancem četo Tomislava Horvata nocoj čaka obračun z Belgijo. V slovenskem taboru obljubljajo, da bodo domači navijači tokrat videli povsem drugačen obraz Slovenije. Drugi krog v skupini C v popoldanskem terminu odpirata Belorusija in Španija.

Slovenci v prvem krogu niso uspeli presenetiti velesile z Iberskega polotoka. Gostje iz Španije so vroče vzdušje Stožic vsaj deloma pogasili že po 25 sekundah igre, ko so povedli iz prve akcije na tekmi. Domača reprezentanca se je v nadaljevanju prvega polčasa mučila, prejela še tri zadetke in vse možnosti za senzacijo so splavale po vodi.

Selektor Tomislav Horvat svojim varovancem ni očital ničesar. "Vem, kako so se počutili. Igral sem proti takšnim reprezentancam, proti takšnim igralcem. V vsakem trenutku se lahko zgodi, da nasprotnik izkoristi vsako tvojo najmanjšo napako. Dogovorili smo se, da se moramo umiriti in da moramo v drugem polčasu zaradi vseh nas in sijajnih navijačev dati vse od sebe," je povedal prvi mož strokovnega štaba slovenske reprezentance.

Njegova četa se je v drugem polčasu držala dogovorjenega, Španci prednosti niso več povišali, na drugi strani pa je poraz na 1:4 omilil Matej Fideršek, sicer jubilant s stotim nastopom v reprezentančnem dresu.

Matej Fideršek je proti Španiji vknjižil svoj stoti nastop za reprezentanco. Foto: Guliverimage

Belgija že pokazala svojo moč

Da gre v ponedeljek pričakovati povsem drugačno Slovenijo, so v en glas poudarjali v slovenskem taboru. Da je bil proti izjemno kakovostni reprezentanci sedemkratnih evropskih prvakov prebit led in da bo zdaj vse lažje.

Obračun z reprezentanco Belgije bo kljub temu vse prej kot enostaven. Belgijci so svojo moč pokazali že v uvodnem krogu, ko so se s 4:0 znesli nad Belorusijo. Blestel je kapetan Omar Rahou, ki se je podpisal pod hat-trick. Triintridesetletnik je bil na položaju pivota pretežka naloga za beloruske branilce.

Belgija je v prvem krogu visoko ugnala Belorusijo (4:0). Foto: Guliverimage

"Individualno gre za zelo močno ekipo. Krasi jih igra ena na ena. S svojo kakovostjo jih moramo vseeno potisniti na njihovo polovico," pred obračunom z Belgijci pravi Horvat, ki znova računa na glasno podporo stoženskih tribun.

Zgodovina na eni, trenutna kakovost na drugi

Zgodovina je na strani Belgijcev. Slovenija in Belgija sta se doslej merili 13-krat, trikrat je zmagala Slovenija, sedemkrat Belgija, trikrat pa sta se ekipi razšli brez zmagovalca. Nazadnje sta se izbrani vrsti srečali na prijateljskih tekmah v Sloveniji leta 2022, eno je dobila Belgija, eno pa Slovenija.

Kljub temu je trenutna kakovost na strani Slovenije, to potrjuje tudi svetovna jakostna lestvica, na kateri slovensko reprezentanco najdemo na 21. mestu, Belgija pa se nahaja na 34. Zmaga bi Slovenijo postavila v odličen položaj za napredovanje iz skupine, poraz v praktično nemogočega. Remi bi boj za mesto v četrtfinalu pred zadnjim krogom pustil povsem odprt.

Torkov spored v skupini C ob 17.30 odpirata Belorusija in Španija, vse razen zanesljive zmage Špancev pa bi bila velika senzacija.