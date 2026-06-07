Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
6.59

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Kosovo volitve parlament stranke

Nedelja, 7. 6. 2026, 6.59

57 minut

Na Kosovu znova volijo parlament

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kosovo ljudje | Volišča se bodo odprla ob 7. in zaprla ob 19. uri. Prvi neuradni izidi bodo glede na napovedi kosovske državne volilne komisije znani že drevi. | Foto Guliverimage

Volišča se bodo odprla ob 7. in zaprla ob 19. uri. Prvi neuradni izidi bodo glede na napovedi kosovske državne volilne komisije znani že drevi.

Foto: Guliverimage

Na Kosovu bodo danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekale parlamentarne volitve. Za podporo več kot dva milijona volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja Samoopredelitev premierja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah.

Politična in institucionalna kriza na Kosovu se je začela februarja lani, ko so kljub prepričljivi zmagi Samoopredelitve sledili številni neuspešni poskusi konstituiranja parlamenta in oblikovanja vlade.

Tokratne predčasne volitve so razpisali, ker poslanci kosovskega parlamenta po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika.

Za vstop v parlament se bo potegovalo 21 političnih subjektov, med katerimi je 17 političnih strank, tri koalicije in en neodvisni kandidat.

Samoopredelitev je na decembrskih volitvah osvojila 51 odstotkov glasov, zdaj pa si prizadeva za novo zmago. Ključni akterji poleg Kurtijeve stranke so še največja opozicijska stranka Demokratska stranka Kosova (PDK), Demokratska zveza Kosova (LDK), Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) in Srbska lista kot glavna predstavnica srbske skupnosti.

Deset poslanskih sedežev v 120-članski kosovski skupščini pripada srbski manjšini, še deset jih je rezerviranih za predstavnike drugih manjšin. Srbska lista, ki jo podpira uradni Beograd, si je na decembrskih volitvah zagotovila devet mandatov.

Glasovanje bo potekalo v 38 občinah in na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Kosova v tujini. Skupno število registriranih volivcev je 2.092.174, kar je skoraj 16.000 več kot decembra lani.

Kaja Kallas
Novice Kallas po oblikovanju vlade Kosovo pozvala k reformam
Albin Kurti
Novice Na Kosovu ponovno štetje glasov potrdilo zmago Kurtijeve stranke
Kosovo volitve parlament stranke
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.