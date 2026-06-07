Na Kosovu znova volijo parlament

Na Kosovu bodo danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekale parlamentarne volitve. Za podporo več kot dva milijona volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja Samoopredelitev premierja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah.

Politična in institucionalna kriza na Kosovu se je začela februarja lani, ko so kljub prepričljivi zmagi Samoopredelitve sledili številni neuspešni poskusi konstituiranja parlamenta in oblikovanja vlade.

Tokratne predčasne volitve so razpisali, ker poslanci kosovskega parlamenta po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika.

Za vstop v parlament se bo potegovalo 21 političnih subjektov, med katerimi je 17 političnih strank, tri koalicije in en neodvisni kandidat.

Samoopredelitev je na decembrskih volitvah osvojila 51 odstotkov glasov, zdaj pa si prizadeva za novo zmago. Ključni akterji poleg Kurtijeve stranke so še največja opozicijska stranka Demokratska stranka Kosova (PDK), Demokratska zveza Kosova (LDK), Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) in Srbska lista kot glavna predstavnica srbske skupnosti.

Deset poslanskih sedežev v 120-članski kosovski skupščini pripada srbski manjšini, še deset jih je rezerviranih za predstavnike drugih manjšin. Srbska lista, ki jo podpira uradni Beograd, si je na decembrskih volitvah zagotovila devet mandatov.

Glasovanje bo potekalo v 38 občinah in na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Kosova v tujini. Skupno število registriranih volivcev je 2.092.174, kar je skoraj 16.000 več kot decembra lani.