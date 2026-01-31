Ponovno štetje glasov z volitev decembra lani je na Kosovu potrdilo zmago stranke Samoopredelitev premierja Albina Kurtija, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila volilna komisija. Vnovično štetje glasovnic so odredili ta mesec zaradi številnih netočnosti pri predhodnem štetju.

Samoopredelitev je glede na novo štetje prejela 51,1 odstotka glasov. Sledi ji desnosredinska Demokratska stranka Kosova (PDK) z 20,2 odstotka podpore, na tretjem mestu je Demokratska zveza Kosova (LDK), za katero je glasovalo 13,2 odstotka volivcev. Četrto je bilo Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) nekdanjega premierja Ramusha Haradinaja s 5,5 odstotka glasov, ki mu je tako še uspel vstop v parlament.

Vnovično štetje je sledilo, potem ko so pristojne oblasti odkrile netočnosti pri izidih. Delno ponovno štetje je pokazalo minimalna odstopanja pri glasovih za stranke, številne netočnosti pa pri preferenčnih glasovih za poslanske kandidate.

Pridržali več kot 100 volilnih uradnikov

Odkritju je sledila tudi kazenska preiskava, v okviru katere so pridržali več kot 100 volilnih uradnikov. Za približno polovico so v času preiskave odredili mesec ali dva pripora. Osumljeni so ponarejanja izidov, ustrahovanja in podkupovanja, s čimer naj bi vplivali na približno 70.000 glasov.

Predčasne parlamentarne volitve na Kosovu so potekale 28. decembra po skoraj letu dni politične krize, ki so jo zaznamovali neuspešni poskusi konstituiranja skupščine in oblikovanja vlade. Na rednih parlamentarnih volitvah februarja lani je največ glasov osvojila Kurtijeva stranka Samoopredelitev, a si ni zagotovila podpore drugih strank za oblikovanje vlade. Tudi na decembrskih volitvah je znova zmagala Samoopredelitev, ki je glede na prvotne podatke osvojila več kot 49 odstotkov glasov.

Kurti si je s prepričljivo zmago zagotovil 57 sedežev v 120-članskem parlamentu, a njegova glavna rivala izključujeta sodelovanje z njim. Koalicijo naj bi po pričakovanjih sedaj poskušal oblikovati s strankami manjšin, ki imajo zagotovljenih 20 sedežev, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Pred sklicem ustanovne seje parlamenta morata preteči dva tedna, v katerih imajo stranke možnost vlaganja pritožb.