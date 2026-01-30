Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
30. 1. 2026,
13.51

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Hrvaška Slovenija Kosovo policija iskalna akcija tiralica ubežnik

Petek, 30. 1. 2026, 13.51

1 ura, 9 minut

Sloveniji predali državljana Kosova in Slovenije, ki je bil na begu deset let

Avtor:
Na. R.

Interpol | Drugih podrobnosti o ubežniku pri policiji niso razkrili. | Foto Shutterstock

Drugih podrobnosti o ubežniku pri policiji niso razkrili.

Foto: Shutterstock

V četrtek so Sloveniji predali že dlje časa mednarodno iskanega državljana Kosova in Slovenije, ki je bil na begu od leta 2016. Prijeli so ga 10. januarja letos na Hrvaškem.

Okrožno sodišče v Kopru je za ubežnikom razpisalo tiralico, mednarodno tiralico ter evropski nalog za prijetje in predajo. Kriminalisti so izvajali aktivnosti s ciljem izsleditve obdolžene osebe ter usklajevali aktivnosti enot na nacionalni in mednarodni ravni v okviru schengenskega območja, Evropske mreže za ciljno iskanje oseb (ENFAST) ter Mednarodne organizacije kriminalistične policije (Interpol).

Po dolgotrajnih aktivnostih so ga prijeli na Hrvaškem in o tem obvestili pristojno sodišče, ki je po izvedenem postopku s hrvaškimi pravosodnimi organi naročilo policiji, da se poveže s hrvaško policijo ter izvede predajo osebe iz Hrvaške v Slovenijo.

"Primer potrjuje pomen vztrajnega in dolgoročnega sodelovanja pristojnih organov pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj ter odkrivanju oseb na begu, ne glede na čas, ki je pretekel od storitve zločinov," so ob tem še sporočili z Generalne policijske uprave ministrstva za notranje zadeve.

Hrvaška Slovenija Kosovo policija iskalna akcija tiralica ubežnik
