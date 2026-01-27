Največja vladna stranka Gibanje Svoboda v tem času zaznamuje štiri leta delovanja. Ob današnji oceni svojega prvega političnega mandata so izpostavili enotnost stranke in napovedali nadaljevanje politike, usmerjene v prihodnost, ne v preteklost. Na kandidatni listi za prihodnje državnozborske volitve bo tudi Urška Klakočar Zupančič.

Generalni sekretar stranke Matej Grah je v današnji izjavi v središču Ljubljane – kjer so obletnico zaznamovali tudi s torto, ki so jo razdelili članom in simpatizerjem – med drugim kot uspeh izpostavil delo številčne poslanske skupine, ki je do konca ostala povezana in skoraj neokrnjena, pa tudi na široko lokalno mrežo z več kot 400 občinskimi svetniki.

Kandidatno listo bodo predstavili na valentinovo

Da je stranka enotna, je pritrdila tudi Urška Klakočar Zupančič, predsednica DZ. Potrdila je, da bo tudi na prihajajočih volitvah kandidirala na strankini listi. To bodo sicer predstavili 14. februarja.

Kot je dejala, se je stranka v teh letih razvijala, "tudi kakšne napake so se zgodile, kar ni nič posebnega, je pa posebnost to, da se iz teh napak kaj naučimo in da znamo tudi priznati, da lahko naredimo bolje". Tako si na primer želi večje veljave za članstvo na terenu.

Spomnila je, da je Gibanje Svoboda pred štirimi leti nastalo tudi "kot odgovor na represijo" takratne vlade nad državljani oziroma prebivalci Slovenije.

Ob današnjem dnevu spomina na holokavst je opozorila, da ideologija za njim ni pokopana, ampak vznika. Zato se ji zdi pomembno, da stranka "temelji na vrednotah, kot so svoboda, spoštovanje, dosledno upoštevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravna država, demokracija, iskrenost, sočutje in sodelovanje".

Arčon o štirih stebrih programa

Podpredsednik stranke Matej Arčon pa je spomnil na štiri stebre programa Svobode. Prvi je socialna država po meri Slovenk in Slovencev, pri čemer je med dosežki naštel rast pokojnin, pokojninsko reformo, naložbe v domove starejših in dolgotrajno oskrbo. Na področju znanja in prihodnosti je izpostavil prenovo sistema od univerz, podvojitev vlaganj v znanost in razvoj, superračunalnik ter tovarno umetne inteligence.

Na področju gospodarstva je izpostavil močna vlaganja, kritike, ki so jih prejeli, pa je označil za neupravičene. "Prepričan sem, da bomo v prihodnjem mandatu dokazali, da ima stranka posluh tudi za razvoj podjetnikov, obrtnikov, gospodarstva, vendar smo morali najprej postaviti temelje, stabilno javno zdravstvo in javno šolstvo ter okrepiti javne finance," je pojasnil. Četrti steber sta varnost in odpornost, kjer je spomnil tudi na spopadanje s poplavami in požari v naravi.

Volitve v DZ bodo 22. marca, Gibanje Svoboda se nanje podaja drugič, tokrat kot zmagovalka prvih volitev.