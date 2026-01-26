Prvi predsednik republike Milan Kučan na aktualno dogajanje v svetu gleda s strahom. Kot je dejal v intervjuju za revijo Reporter, bo zato na prihajajočih volitvah podprl stranko, ki bo utrjevala zavest, da smo del solidarne skupnosti. Iskal jo bo na levem polu, saj desnica slovensko družbo načrtno in sistematično polarizira, je dejal.

"Ko se je zgodila vojna v Ukrajini, sem bil še nekako optimist, da se bo EU vendarle poenotila in se začela pogovarjati s Putinom, pa ne tako kot zdaj, ko se s Putinom pogovarja prek Trumpa. Ob Trumpovi rušilni politiki, ki uničuje svet, v katerem smo živeli in v katerega smo verjeli, in moči, da tako politiko uresničuje, pa me je strah," je v intervjuju za Reporter dejal Kučan. Dodal je, da se lahko v teh razmerah zgodi atomska vojna, kar lahko ogrozi ne samo obstoj slovenskega naroda, ampak celo obstoj človeške civilizacije.

V tem času moramo zato začeti razmišljati kot skupnost in utrjevati zavest, da smo del solidarne skupnosti, v kateri smo drug drugemu in vsi skupaj odgovorni za prihodnost, meni.

"Napovedi Janše spominjajo na Trumpa"

V luči dogajanja v tujini gleda tudi na dogajanje v Sloveniji, ki je zaznamovano s prihajajočimi parlamentarnimi volitvami. Po njegovi oceni napovedi prvaka SDS Janeza Janše "močno spominjajo na početje sedanjega ameriškega predsednika – z obljubami o razgradnji podsistemov in institucij ter odpravi zakonov, in to brez odkritih pojasnil slovenski javnosti, s čim jih bo nadomestil". "Pri čemer je marsikatera od ustanov z njegove črne liste zagotovilo demokracije, razvoja in obstoja slovenske družbe ter naše državljanske skupnosti," je dejal prvi predsednik samostojne Slovenije. Morebitna četrta Janševa vlada pa bo po njegovem mnenju "hujša od vseh".

Ob napovedi ukinitve financiranja nevladnih organizacij je Kučan spomnil, da je v času procesa proti četverici zoper Jugoslovansko ljudsko armado, zoper takratno oblast, protestirala ravno civilna družba. "Ista civilna družba pa je zdaj postala v očeh tega človeka sovražnik," je dodal Kučan.

O Logarju: "Do ravnanja SDS se ni nikoli opredelil"

Glede prvaka Demokratov Anžeta Logarja pa je dejal, da ni nujno, da ima človek od rojstva do smrti isto prepričanje. Ga pa moti, da je bil prej drugi človek stranke SDS, ki je npr. med tujimi novinarji širil politično zelo pristranski material o Sloveniji. "Do ravnanja njegove takratne stranke, pri katerem je bil soudeležen, se ni nikoli opredelil," je opozoril.

Na vprašanje, katero stranko bo podprl na volitvah, pa pravi, da tisto, ki bo izkazala poglobljeno zavedanje, da smo skupnost, v kateri smo med seboj povezani, drug drugemu odgovorni, solidarni in skupaj odgovorni za prihodnost. Bolj konkreten ni bil, saj je trenutno "še preveč nejasno, kdo vse bo pravzaprav kandidiral na polu, za katerega mislim, da bolje varuje slovensko prihodnost".

Bi se lahko SD in Prebelič združili?

Glede stranke Prerod Vladimirja Prebiliča pa meni, da bi bila združljiva s SD. "Mogoče bodo ugotovili, da zdaj ni več prezgodaj, kot je bilo takrat, ko so prvič poskušali narediti skupno listo," je dejal.

Aktualna vlada sicer ni naredila malo, bi pa glede na večino, ki jo je imela, lahko naredila več, zlasti na področju izobraževanja. Se je pa lotevala problemov, ki so ostali zanemarjani pri vseh prejšnjih vladah. "Kdor dela, dela napake, kdor dela veliko, zagreši tudi več napak. Za take projekte je torej treba kar veliko političnega poguma. So pa za uspeh družbe in za to, da gre v korak s sodobnimi tokovi, seveda nujni," je dejal. Predvsem pa je vlada stabilizirala politični prostor.

Zavzel se je tudi za ustreznejše urejanje statusa bivših predsednikov države.