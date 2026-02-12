Kallas po oblikovanju vlade Kosovo pozvala k reformam

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je oblikovanje nove vlade na Kosovu po več kot letu dni političnega zastoja označila za spodbudno novico. Zdaj je pomembno, da se Kosovo hitro loti reform, da bo lahko doseglo napredek na poti v EU, je minulo noč še zapisala Kallas na družbenem omrežju X.

Kosovski parlament je novo vlado pod vodstvom dosedanjega premierja Albina Kurtija potrdil v sredo, s čimer se je po približno letu dni končal politični zastoj v državi. Kurti se je med predstavitvijo programa vlade zavzel za krepitev gospodarstva Kosova in naložb v obrambo.

Kallas je čestitala Kurtiju, ob tem pa poudarila, da se mora Kosovo zdaj hitro lotiti reform. "To je najhitrejši način, da se sprosti podpora EU v višini več sto milijonov evrov in doseže napredek na poti k EU," je izpostavila.

Dodala je, da gre za nov zagon za napredek v odnosih med EU in Kosovom ter dialog med Beogradom in Prištino. "Pripravljena sem kmalu gostiti srečanje na visoki ravni," je na X še sporočila Kallas.

Normalizacija odnosov z Beogradom

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je v sredo zvečer mandat za sestavo vlade podelila Kurtiju, parlament pa je novo vlado kmalu zatem tudi potrdil. Za novo vlado je glasovalo 66 poslancev v 120-članskem parlamentu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kurti je v sredo v nagovoru poslancem obljubil, da si bo prizadeval za normalizacijo odnosov z Beogradom. "Normalizacija je vprašanje ureditve odnosov med dvema državama, to je dvostranskih zunanjih odnosov, in ne vmešavanja ali poseganja v notranje zadeve," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

